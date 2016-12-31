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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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EPDK kurul kararları

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:18

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2017 yılına ait gelir tavanı ile yeni yılda uygulanacak iletim ve sevkiyat kontrol bedellerini belirledi.

EPDK'nın konuya ilişkin kararları, 1 Ocak 2017'den itibaren geçerli olmak üzere, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın iletim ve sevkiyat kontrol tarifelerine ilişkin ikinci uygulama dönemi 2017-2019 olarak belirlendi.

EPDK, reel makul getiri oranının yüzde 11,42, net reel makul getiri oranının yüzde 10,803 olarak uygulanmasına karar verdi.

BOTAŞ'ın ikinci dönemine ilişkin yıllık yatırım tavanı 2017 yılı için 77 milyon 551 bin 925 lira, 2018 yılı için 95 milyon 837 bin 439 lira ve 2019 yılı için 138 milyon 572 bin 34 lira olarak onaylandı.

Yıllık gelir gereksinimleri de 2017 yılı için 1 milyar 682 milyon 989 bin 64 lira, 2018 yılı için 1 milyar 762 milyon 338 bin 52 lira ve 2019 yılı için 1 milyar 766 milyon 797 bin 234 lira olarak belirlendi.

Ayrıca EPDK, Doğalgaz İletim Lisansı Sahibi Şirketlerin Tarifelerine Esas Gelir Tavanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, BOTAŞ'ın ikinci uygulama dönemine ilişkin yönetim bildiriminin de onaylanmasına karar verdi.

Öte yandan, BOTAŞ'ın 2017 yılına ait gelir tavanı 1 milyar 356 milyon 670 bin 791 lira olarak belirlendi.

Karar kapsamında, iletim hizmet bedeli üst sınırı 2017'de santimetreküp başına 0,016944, kilovatsaat başına ise 0,00159248 lira olacak.

Yeni yılda uygulanacak iletim kapasite bedeli üst sınırları ise şöyle:


Noktalar (TL/Sm3) (TL/kWh)
Giriş 1 (Malkoçlar) 0,000263 0,00002472
Giriş 2 (M. Ereğlisi LNG Terminali) 0,000253 0,00002378
Giriş 3 (Durusu) 0,000262 0,00002462
Giriş 4 (Doğubayazıt-Gürbulak) 0,000310 0,00002914
Giriş 5 (Azerbaycan-Türközü) 0,000386 0,00003628
Giriş 6 (Egegaz) 0,000120 0,00001128
Giriş 7 (BOTAŞ-Silivri) 0,000120 0,00001128
Giriş 8 (TPAO Akçakoca) 0,000300 0,00002820
Giriş 9 (TEMİ) 0,000300 0,00002820
Giriş 10 (ETKİ) 0,000056 0,00000526
Giriş 11 (Tuz Gölü) 0,000120 0,00001128
Çıkış 0,011020 0,00103571
İhracat Çıkış Noktası (Yunanistan) 0,040387 0,00379577



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