Yurtta kış

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DÜZCE (AA) - Düzce'de kent genelinde yaklaşık bir haftadır etkisini gösteren kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

TEM otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinin Düzce kesiminde etkili olan kar, yer yer ulaşımı güçleştiriyor. D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Hiciz ve Kabalak rampalarında da yoğun kar yağışı görülüyor.

Kar kalınlığı kent merkezinde 10 santimetre, Bolu Dağı'nda 60 santimetre, yüksek kesimlerdeki Topuk Yaylası, Güzeldere ve Tepeköy mevkilerinde ise 1 metreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının devam etmesinin beklendiğini bildirdi.



