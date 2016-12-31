31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:21
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Recep Kılıç (26) idaresindeki 01 TL 680 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale karayolu Harran yol ayrımında Mevlüt Tuncel (37) yönetimindeki 63 ZU 598 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Tuncel ile araçlardaki 5 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Kılıç'ın cenazesi Harran Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kılıç'ın Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi Camisi'nde imam hatip olarak görev yaptığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Dicle Elektrik Dağıtımı:&quot;Vatandaşlar mağdur ediliyor&quot;
YEREL

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIMI:"VATANDAŞLAR MAĞDUR EDİLİYOR"
Demirkol'dan yeni yıl mesajı
YEREL

DEMİRKOL'DAN YENİ YIL MESAJI
Suriye sınırında patlayıcı ele geçirildi
YEREL

SURİYE SINIRINDA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

SİV-İL DER Başkanı güven tazeledi
YEREL

SİV-İL DER BAŞKANI GÜVEN TAZELEDİ
Özyavuz'dan yeni yıl mesajı
YEREL

ÖZYAVUZ'DAN YENİ YIL MESAJI
Siverek'te trafo binası yandı
YEREL

SİVEREK'TE TRAFO BİNASI YANDI
Şanlıurfa'da iş bırakma eylemi
YEREL

ŞANLIURFA'DA İŞ BIRAKMA EYLEMİ
HRÜ aşçıları dönem sonunda hünerlerini sergilediler
YEREL

HRÜ AŞÇILARI DÖNEM SONUNDA HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER
Harran Halep'i unutmadı
YEREL

HARRAN HALEP'İ UNUTMADI
Minik TED'liler kostüm partisinde eğlendi
YEREL

MİNİK TED'LİLER KOSTÜM PARTİSİNDE EĞLENDİ
Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı
YEREL

DAMPERİ AÇILAN KAMYON ÜST GEÇİDE ÇARPTI
Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
YEREL

ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINDA KADIN CESEDİ BULUNDU
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

ŞANLIURFA VALİSİ GÜNGÖR AZİM TUNA 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ
Suriye'ye insani yardım
YEREL

SURİYE'YE İNSANİ YARDIM
Şanlıurfa'daki DEAŞ operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ DEAŞ OPERASYONU
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanlıurfaspor, 7 maç sonra yenildi
YEREL

ŞANLIURFASPOR, 7 MAÇ SONRA YENİLDİ
Haliliye Belediyesi kırsal mahallelerde hizmetlerini sürdürüyor
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİ KIRSAL MAHALLELERDE HİZMETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Suriye'deki ateşkes &quot;eve dönüşe&quot; umut oldu
YEREL

SURİYE'DEKİ ATEŞKES "EVE DÖNÜŞE" UMUT OLDU
Ekinci yeni yılda barış ve huzur diledi
YEREL

EKİNCİ YENİ YILDA BARIŞ VE HUZUR DİLEDİ
Viranşehir'de Çipli Kimlik Kartlarına geçiş başlıyor
YEREL

VİRANŞEHİR'DE ÇİPLİ KİMLİK KARTLARINA GEÇİŞ BAŞLIYOR
Pınarbaşı'ndan yeni yıl mesajı
YEREL

PINARBAŞI'NDAN YENİ YIL MESAJI
Ceylanpınar'da Asayiş Uygulaması yapıldı
YEREL

CEYLANPINAR'DA ASAYİŞ UYGULAMASI YAPILDI
AK Parti'li Biter'den yeni yıl mesajı
YEREL

AK PARTİ'Lİ BİTER'DEN YENİ YIL MESAJI