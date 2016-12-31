Kayseri Bilim Merkezi'nin açılışı (2)

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KAYSERİ (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bilimde ve teknolojide takip eden değil, takip edilen olmalıyız, vagon değil, lokomotif olmalıyız, tüketen değil üreten olmalıyız." dedi.

Özlü, TÜBİTAK ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesindeki Anadolu Harikalar Diyarı'nın içine yapılan Kayseri Bilim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, yılın bu son gününde, Kayseri'de vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kayseri Bilim Merkezi'ni Kayseri için, özellikle Kayseri’deki çocuklar ve gençler için çok önemsediklerini dile getiren Özlü, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızda, bilim ve teknoloji seviyemizi artıracak olan ve ülkemizin yarınlarını doğrudan ilgilendiren önemli projeler yürütüyoruz. Bilim merkezleri, yaptığımız birbirinden önemli çalışmalar arasında bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü bilim merkezlerinin hedef kitlesini çocuklarımız ve gençlerimiz oluşturuyor. TÜBİTAK ve belediyelerimizin ortaklığında hayata geçirdiğimiz bu merkezlerde, genç arkadaşlarımızın bilime ve teknolojiye daha fazla ilgi ve sevgi duymalarını amaçlıyoruz. Bilim merkezlerinin binasını ve tefrişatını belediyelerimiz yapıyor. Bu merkezlerde sergilenecek içeriği, deney setlerini, materyalleri ise TÜBİTAK belirliyor ve oluşturuyor."

Kayseri Bilim Merkezi ile ilgili çalışmalara 2013 yılında başlandığını anımsatan Özlü, 10 bin metrekare kapalı alanda kurulu olan merkezin, deneysel ve uygulamalı sergi ve laboratuvarlar, planetaryum, konferans salonu, kütüphane gibi imkanları bünyesinde barındırdığını aktardı.

Bugüne kadar, Konya, Kocaeli, Elazığ ve Kayseri'de bilim merkezlerinin faaliyete geçtiğine dikkati çeken Özlü, Bursa, Samsun, Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep'e de bilim merkezi kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

- "Gençlerimiz, bu ülkeyi bugün olduğundan çok daha yüksek seviyelere çıkaracaklardır"

Bakan Özlü, bilim ve teknolojiyi, Türkiye'nin en önemli meselesi olarak gördüklerini vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çünkü diğer tüm sorunların çözümü bilimle ve teknolojiyle mümkün olabilir. Bir ülkenin gücü, bilim ve teknolojide yakaladığı seviyeden ibarettir. Dünya çapında bilim insanlarına, dünya çapında mucitlere sahip olmayan bir ülke, dünyada lider olamaz. Dünya bilim yapsın, teknoloji geliştirsin, biz de kullanalım anlayışıyla bir yere varamayız. Bilimde ve teknolojide takip eden değil takip edilen olmalıyız, vagon değil, lokomotif olmalıyız, tüketen değil üreten olmalıyız. Ülkemizin genç ve dinamik nüfusu, bu açıdan büyük bir fırsattır. Bu genç nüfusu nasıl eğittiğimiz ve hayata nasıl hazırladığımız, ülkemizin dünya ülkeleri arasındaki yerini de belirleyecek. Eğer gençlerimizi iyi eğitebilirsek, onlara geleceğin gerektirdiği donanımları kazandırabilirsek, eminim ki gençlerimiz, bu ülkeyi bugün olduğundan çok daha yüksek seviyelere çıkaracaklardır."

Bilim merkezlerini gençlerin gelişimi açısından önemsediklerini belirten Özlü, ülke olarak, düşünen, soran, sorgulayan, arayan, araştıran ve merak eden gençlere ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Özlü, hazır ve hap bilgilerle yetinen değil, gerçek bilginin peşine düşen gençlere ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, "Teorik olarak öğrendiklerini hayata yansıtabilen, pratiğe dönüştürebilen gençlere ihtiyacımız var. Böyle gençler yetiştirebilirsek, bilimde ve teknolojide ciddi bir sıçrama yaşayacağımıza inanıyorum." dedi.

Dünyadaki bilim merkezlerini, her yıl yaklaşık 300 milyon kişinin ziyaret ettiğine dikkati çeken Özlü, ABD'de her üç kişiden birinin, yılda en az bir kere, bir bilim merkezine gittiğinin altını çizdi.

Bakan Faruk Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer güzel binalar, güzel sergiler ve içerikler oluşturabilirsek, ülkemizde de bilim merkezlerine çok büyük bir ilgi olacağını düşünüyorum. Nitekim Konya ve Kocaeli'ndeki bilim merkezlerimiz gerçekten çok yoğun talep görüyor. İnşallah, bu merkezlerin sayısını daha da artıracağız. Bu merkezlerin içeriğini sürekli daha zengin hale getireceğiz. Bu merkezlerden istifade eden gençlerimizin, ülkemizi bilim ve teknolojide çok daha üst seviyeye taşıyacağına inanıyorum."

Anne ve babalara çağrıda bulunan Özlü, hafta sonu çocukların evde sıkılmaları durumunda ailelere onları alışveriş merkezleri yerine Kayseri Bilim Merkezi’ne getirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri ziyaretindeki toplu açılış töreni kapsamında açılışı yapılan bilim merkezi hizmete girdi.

Daha sonra Özlü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergi̇n, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bilim merkezininde incelemelerde bulundu.

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