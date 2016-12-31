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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Akseki-Seydişehir karayolunda araç geçişine izin verilmiyor

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:28
Akseki-Seydişehir karayolunda araç geçişine izin verilmiyor

ANTALYA (AA) - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun Akseki kavşağında kar yağışı, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde buzlanma ve kar yağışı sonucu yolun kapanması üzerine Karayolları ekipleri aralıksız olarak yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, iş makineleri ve kar püskürtme araçlarıyla perşembe sabahından beri kapalı olan yolu trafiğe açmaya çalışıyor.

Akseki Bölge Trafik ekipleri de Akseki Kavşağı'ndan itibaren Seydişehir yönüne giden araçların geçişine izin vermiyor. Sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Akseki-Beyşehir karayolundaki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, Beyşehir yolunu kullanmak isteyen sürücülerin bu güzergahtan geçmesine müsaade ediyor.

Antalya'dan Konya'ya gitmeye çalışan sürücülerden Özkan Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Alacabel mevkisinde kar nedeniyle yol 3 gündür açılamadı. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Akseki'de bile bir metrenin üzerinde kar gördüm. Bu zamana kadar bu bölgede böyle bir karla hiç karşılaşmadım." dedi.

Bu arada, Süleymaniye Mahallesi'nden gelen içme suyu hattındaki elektrik kesintisi nedeniyle ilçe merkezine iki gündür su verilemiyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;(Suriye'deki ateşkes) Bizim amacımız burada rol çalmak değil. Bugüne kadarki anlaşmalar başarısız olduğu için biz kendi inisiyatifimizi ön plana çıkararak, inisiyatif kullanarak adımlar attık. Suriye'nin geleceği için herkesin katkı sağlaması lazım ama sadece aile fotoğrafında olmak için, yer almak için buralara katılmak, bana göre gereksiz. Herkesin somut katkılar sağlaması gerekiyor. Somut katkı sağlayacak herkesi işin içine dahil etmek istiyoruz.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "(SURİYE'DEKİ ATEŞKES) BİZİM AMACIMIZ BURADA ROL ÇALMAK DEĞİL. BUGÜNE KADARKİ ANLAŞMALAR BAŞARISIZ OLDUĞU İÇİN BİZ KENDİ İNİSİYATİFİMİZİ ÖN PLANA ÇIKARARAK, İNİSİYATİF KULLANARAK ADIMLAR ATTIK. SURİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN HERKESİN KATKI SAĞLAMASI LAZIM AMA SADECE AİLE FOTOĞRAFINDA OLMAK İÇİN, YER ALMAK İÇİN BURALARA KATILMAK, BANA GÖRE GEREKSİZ. HERKESİN SOMUT KATKILAR SAĞLAMASI GEREKİYOR. SOMUT KATKI SAĞLAYACAK HERKESİ İŞİN İÇİNE DAHİL ETMEK İSTİYORUZ."

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;(Suriye'deki ateşkes) Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı olması kadar bunun tamamlayıcı adımı olan siyasi sürecin de başarılı olması gerekiyor. Rejimin heyetiyle muhalif grupların heyetlerini Astana'da bir araya getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin telefonda prensip olarak anlaşmıştı. Biz de Lavrov ile bunun koordinasyonunu yapıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Putin'in bizlere olan talimatlarıyla. Bununla ilgili de mutabakat imzalandı fakat mutabakatın imzalanması yetmez, hayata geçirmemiz gerekiyor.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "(SURİYE'DEKİ ATEŞKES) BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE ATEŞKESİN KALICI OLMASI KADAR BUNUN TAMAMLAYICI ADIMI OLAN SİYASİ SÜRECİN DE BAŞARILI OLMASI GEREKİYOR. REJİMİN HEYETİYLE MUHALİF GRUPLARIN HEYETLERİNİ ASTANA'DA BİR ARAYA GETİRMEK İÇİN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN İLE PUTİN TELEFONDA PRENSİP OLARAK ANLAŞMIŞTI. BİZ DE LAVROV İLE BUNUN KOORDİNASYONUNU YAPIYORUZ, SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN VE PUTİN'İN BİZLERE OLAN TALİMATLARIYLA. BUNUNLA İLGİLİ DE MUTABAKAT İMZALANDI FAKAT MUTABAKATIN İMZALANMASI YETMEZ, HAYATA GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Ateşkesin Suriye geneline yayılması için dün mutabakata varıldı. Biz bu mutabakatın garantörüyüz. Suriye'deki muhalif grupların imzaladığı 2 belgenin garantörü Türkiye ve Rusya. Rejimin imzaladığı belgenin garantörü ise Rusya. İran'ın da Moskova'da söz verdiği ve ortak metne katıldığı gibi özellikle Hizbullah, Şii gruplar ve rejim üzerinde nüfuzunu olumlu yönde kullanması gerekiyor.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "ATEŞKESİN SURİYE GENELİNE YAYILMASI İÇİN DÜN MUTABAKATA VARILDI. BİZ BU MUTABAKATIN GARANTÖRÜYÜZ. SURİYE'DEKİ MUHALİF GRUPLARIN İMZALADIĞI 2 BELGENİN GARANTÖRÜ TÜRKİYE VE RUSYA. REJİMİN İMZALADIĞI BELGENİN GARANTÖRÜ İSE RUSYA. İRAN'IN DA MOSKOVA'DA SÖZ VERDİĞİ VE ORTAK METNE KATILDIĞI GİBİ ÖZELLİKLE HİZBULLAH, Şİİ GRUPLAR VE REJİM ÜZERİNDE NÜFUZUNU OLUMLU YÖNDE KULLANMASI GEREKİYOR."
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