31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ziraat Bankası ve TKK'dan düşük faizli tarımsal kredi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:31

ANKARA (AA) - Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (TKK) tarımsal üretime yönelik olarak 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında belirlenen üst limit ve düşük faiz oranlarıyla yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Bakanlar Kurulunun "Ziraat Bankası AŞ ile Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yarından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Banka ve TKK tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Ziraat Bankası tarafından uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından, kredi konuları itibarıyla belirlenen oranlarda indirim yapılıp kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullandırılacak.

Hayvansal üretim konularında kullandırılan üst limiti 12,5 milyon lira olarak belirlenen kredilere, yatırım döneminde yüzde 50-100 arasında, işletme döneminde ise yüzde 25-100 arasında indirim uygulanacak. Üst limiti 10 milyon dolar olarak belirlenen bitkisel üretime yönelik kredilerde ise yatırım ve işletme dönemlerinde yüzde 25 ile yüzde 100, üst limiti 5 milyon lira olarak tespit edilen muhtelif konularda kullandırılan kredilerde ise konu türlerine göre yatırım döneminde yüzde 50-100, işletme döneminde ise yüzde 50 indirim yapılacak.

Birden fazla konuda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenecek.

Sözleşmeli Üretim Modeli kapsamında üreticilerle imzaladığı sözleşmeler dahilinde yetiştirilen ürünü almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişi üreticilere söz konusu üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla azami 10 milyon liraya kadar sözleşmeli üretim kredisi açılabilecek.

Bankacılık Kanununun risk grubu tanımına giren işletmelere bu karar kapsamında kullandırılacak kredilerin toplamı, üretim konuları itibarıyla belirlenen kredi üst limitlerini aşamayacak. Risk grubuna giren işletmeler, bu karar kapsamında tek bir işletme kabul edilecek.

- Tarımsal ürünler kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilecek

İndirim oranlarının kademeli olarak uygulanacağı üretim konularında kredi kullanacak üreticiler, indirim oranlarından, kullanacakları kredi miktarına göre kademeli olarak yararlanacak.

Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde de satın alınacak işletmenin faaliyet konusuna yönelik indirim oranları ve kredi üst limitleri dikkate alınacak. Kredi kullandırılmasındaki teknik kıstaslar ve bu kıstaslarla ilgili değişiklikler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak ve Resmi Gazetede yayımlanacak tebliğle belirlenecek.

14 Aralık 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı kapsamında yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için söz konusu karar hükümlerinden yararlanmaya devam edecek. Gelecek yıl tahsis edilecek kredilere bu karar hükümleri uygulanacak.

Kredi kullanarak yapılacak yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzeri) ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi gerekecek. Kredi konusu varlığın Tarım Sigortaları kapsamında olması halinde devlet destekli tarım sigortası aranacak.

Banka ve TKK'nın bu karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Ziraat Bankasının cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak. Ayrıca kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri, projeksiyon yapılabilmesi için aylık olarak Hazine'ye iletecek. Hazine, gelir kaybı tutarlarını, söz konusu şekilde iletilmesini müteakip gerçekleştirecek.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmayacak. Banka ve TKK kendi iştiraklerine bu kapsamda kredi kullandıramayacak.

İLGİLİ HABERLER

Başbakan Yıldırım Gaziantep'te
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM GAZİANTEP'TE
Başbakan Yıldırım, Gaziantep'te
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, GAZİANTEP'TE
Bakan Arslan, Türksat çalışanlarının yeni yılını kutladı
YEREL

BAKAN ARSLAN, TÜRKSAT ÇALIŞANLARININ YENİ YILINI KUTLADI
Bakan Arslan'dan TBMM Başkanı Kahraman'a ziyaret
YEREL

BAKAN ARSLAN'DAN TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'A ZİYARET
Başkent bin 110 kamerayla izleniyor
YEREL

BAŞKENT BİN 110 KAMERAYLA İZLENİYOR
Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde değişiklik
YEREL

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Trafik kazaları nedeniyle ilgililere sunulan sağlık hizmet bedelleri
YEREL

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİ
&quot;İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı&quot;
YEREL

"İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARI"
Tersane ve tekne imal yönetmeliğinde değişiklik
YEREL

TERSANE VE TEKNE İMAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Çeklerde karekod uygulamasına ilişkin tebliğ
YEREL

ÇEKLERDE KAREKOD UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Bakan Arslan, PTT çalışanlarının yeni yılını kutladı
YEREL

BAKAN ARSLAN, PTT ÇALIŞANLARININ YENİ YILINI KUTLADI
Venezuela'da 6 siyasi mahkum salıverildi
YEREL

VENEZUELA'DA 6 SİYASİ MAHKUM SALIVERİLDİ
Bakan Çelik'ten Kahraman'a ziyaret
YEREL

BAKAN ÇELİK'TEN KAHRAMAN'A ZİYARET
Ürdün'ün Esed rejimiyle ilişkileri
YEREL

ÜRDÜN'ÜN ESED REJİMİYLE İLİŞKİLERİ
Zorunlu Deprem Sigortası tarife tebliğinde düzenleme
YEREL

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE TEBLİĞİNDE DÜZENLEME
Yıldırım, El Bab'da yaralanan askerleri ziyaret etti
YEREL

YILDIRIM, EL BAB'DA YARALANAN ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
TPE 2017 ücret tarifesi belirlendi
YEREL

TPE 2017 ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ

Maliye Bakanı Ağbal'dan Kahraman'a ziyaret
YEREL

MALİYE BAKANI AĞBAL'DAN KAHRAMAN'A ZİYARET
Adalet Bakanı Bozdağ:
YEREL

ADALET BAKANI BOZDAĞ:
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi
YEREL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ
CMK gereğince görevlendirilen müdafilere yapılacak ödeme
YEREL

CMK GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİLERE YAPILACAK ÖDEME
Ankara'da yeni yıl etkinlikleri önlemleri
YEREL

ANKARA'DA YENİ YIL ETKİNLİKLERİ ÖNLEMLERİ
EPDK kararları
YEREL

EPDK KARARLARI

Başbakan Yıldırım Kilis'te halka hitap etti:
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM KİLİS'TE HALKA HİTAP ETTİ: