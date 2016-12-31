Ziraat Bankası ve TKK'dan düşük faizli tarımsal kredi

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ANKARA (AA) - Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (TKK) tarımsal üretime yönelik olarak 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında belirlenen üst limit ve düşük faiz oranlarıyla yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Bakanlar Kurulunun "Ziraat Bankası AŞ ile Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yarından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Banka ve TKK tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Ziraat Bankası tarafından uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından, kredi konuları itibarıyla belirlenen oranlarda indirim yapılıp kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullandırılacak.

Hayvansal üretim konularında kullandırılan üst limiti 12,5 milyon lira olarak belirlenen kredilere, yatırım döneminde yüzde 50-100 arasında, işletme döneminde ise yüzde 25-100 arasında indirim uygulanacak. Üst limiti 10 milyon dolar olarak belirlenen bitkisel üretime yönelik kredilerde ise yatırım ve işletme dönemlerinde yüzde 25 ile yüzde 100, üst limiti 5 milyon lira olarak tespit edilen muhtelif konularda kullandırılan kredilerde ise konu türlerine göre yatırım döneminde yüzde 50-100, işletme döneminde ise yüzde 50 indirim yapılacak.

Birden fazla konuda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenecek.

Sözleşmeli Üretim Modeli kapsamında üreticilerle imzaladığı sözleşmeler dahilinde yetiştirilen ürünü almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişi üreticilere söz konusu üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla azami 10 milyon liraya kadar sözleşmeli üretim kredisi açılabilecek.

Bankacılık Kanununun risk grubu tanımına giren işletmelere bu karar kapsamında kullandırılacak kredilerin toplamı, üretim konuları itibarıyla belirlenen kredi üst limitlerini aşamayacak. Risk grubuna giren işletmeler, bu karar kapsamında tek bir işletme kabul edilecek.

- Tarımsal ürünler kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilecek

İndirim oranlarının kademeli olarak uygulanacağı üretim konularında kredi kullanacak üreticiler, indirim oranlarından, kullanacakları kredi miktarına göre kademeli olarak yararlanacak.

Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde de satın alınacak işletmenin faaliyet konusuna yönelik indirim oranları ve kredi üst limitleri dikkate alınacak. Kredi kullandırılmasındaki teknik kıstaslar ve bu kıstaslarla ilgili değişiklikler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak ve Resmi Gazetede yayımlanacak tebliğle belirlenecek.

14 Aralık 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı kapsamında yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için söz konusu karar hükümlerinden yararlanmaya devam edecek. Gelecek yıl tahsis edilecek kredilere bu karar hükümleri uygulanacak.

Kredi kullanarak yapılacak yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzeri) ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi gerekecek. Kredi konusu varlığın Tarım Sigortaları kapsamında olması halinde devlet destekli tarım sigortası aranacak.

Banka ve TKK'nın bu karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Ziraat Bankasının cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak. Ayrıca kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri, projeksiyon yapılabilmesi için aylık olarak Hazine'ye iletecek. Hazine, gelir kaybı tutarlarını, söz konusu şekilde iletilmesini müteakip gerçekleştirecek.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmayacak. Banka ve TKK kendi iştiraklerine bu kapsamda kredi kullandıramayacak.