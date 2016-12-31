31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başbakan Yıldırım Kilis'te

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:33

KİLİS (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Hem Suriye'de hem Türkiye'de insanların canına kasteden alçakların, teröristlerin hepsini yok edeceğiz. Size bunları yaşatanlara, bunun hesabını, dünya sessiz olsa da, sağır olsa da soracak olan ülkenin adı Türkiye'dir." dedi.

Yıldırım, Suriye'den gelen sığınmacıların kaldığı Kilis Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret ederek, Suriyelilere hitap etti.

Alandakileri Arapça selamlayan Yıldırım, "Bizler kardeşiz, bizler aynı yaratanın kullarıyız, bizler aynı peygamberin Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmetiyiz. Suriye, Türkiye kardeştir, Suriyeliler, Türkler kardeştir." ifadesini kullandı.

Konaklama merkezindekilerin büyük acılar yaşadıklarını söyleyen Yıldırım, "5 yıldır, 6 yıldır memleketinden, köyünden, evinden, yerinden, yurdundan ayrı kalmanın ne demek olduğunu çok iyi anlıyoruz. Ama burada kardeşlerinizin arasındasınız. Sizin acınız, bizim acımızdır, sizin sevinciniz, bizim sevincimizdir. Her zaman bugün de, yarın da beraber olacağız, her zaman yanınızda olacağız." diye konuştu.

Dün itibarıyla uzun zamandan beri Suriye'de devam eden çatışmaların ateşkesle durdurulduğunu anımsatan Yıldırım, "Bu ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, oradaki, Halep'teki, Şam'daki diğer bölgelerdeki acıların artık bir daha yaşanmaması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok büyük çaba sarf etti. Aynı zamanda hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızla beraber, Rusya'yla diğer ülkelerle de uzun uzun görüşmeler, müzakereler sonunda elhamdülillah bir başlangıç yaptık. İnşallah bu ateşkes kalıcı barışa, huzura dönüşür ve hepiniz memleketlerinize her şey yoluna girdiği zaman rahat içinde, huzur içinde dönme imkanınız olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Kapımız, soframız, gönüllerimiz daima sizlere, kardeşlerimize açık oldu, bundan sonra da açık olmaya devam edecek." diyen Yıldırım, "Nasıl bir zulüm yaşadığınızı, ne kadar büyük zorlukla karşılaştığınızı, hangi acıları çektiğinizi çok ama çok iyi biliyoruz. Halep'in nasıl tarumar edildiğini, nasıl insanların hayatına son verildiğini, nasıl Haleplilerin göç etmek zorunda kaldığını iyi biliyoruz. Şunu bilin ki zulm ile abad olunmaz, zalimler eninde sonunda hesabını verirler." ifadelerini kullandı.

- "Suriye'deki zulme seyirci kaldılar"

Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için Konya neyse, Diyarbakır neyse, Şanlıurfa neyse, Kilis neyse, Antep neyse Halep de odur. Hepimiz aynı medeniyetin çocuklarıyız. Bizim şehirlerimiz de bizler gibi birbirleriyle kardeştir. Türkiye, Halep'te 46 bin kardeşimizi kurtarmak için, ateşin içinden çıkarıp onları selamete erdirmeye çalışırken, maalesef Batılı ülkeler, dünyanın medeniyet gelişmesini sağladığını söyleyen ülkeler, Halep'teki, Suriye'deki zulme seyirci kaldılar, hiçbir şey yapamadılar. Sizlerin feryadınıza, çığlığınıza kulak vermediler. Onlar duymadılar ama Türkiye duydu, kardeşleriniz duydu. Sizin feryadınıza biz kulak verdik. Bütün eldeki imkanları seferber ederek yine yardıma koşan ilk ülke olduk. Kardeşliğin gereği neyse, insanlığın gereği neyse onu yaptık."

Yıldırım, 40-46 bin insanı Halep'teki katliamdan kurtararak İdlib'teki güvenli bölgeye naklettiklerine dikkati çekerek, "Şimdi İdlib civarında kamplara yerleştiler, her türlü ihtiyaçları Türkiye'den, Türkiye'deki kardeşlerinden temin ediliyor. Her türlü yardım malzemesi tırlarla gönderiliyor, sağlık hizmetleri veriliyor, hastaların tedavisi yapılıyor." dedi.

- "Bu sabilerin çektiklerinin hesabını dünya, insanlık veremiyor"

Bu zor günlerin de geride kalacağını, dayanışmayla, kardeşlikle bunların üstesinden geleceklerini vurgulayan Binali Yıldırım, "Hem Suriye'de hem Türkiye'de insanların canına kasteden alçakların, teröristlerin hepsini yok edeceğiz. Size bunları yaşatanlara, bunun hesabını, dünya sessiz olsa da, sağır olsa da soracak olan ülkenin adı Türkiye'dir. Bu sabilerin, bu gençlerin, bu hanımefendilerin, beyefendilerin çektiklerinin hesabını dünya, insanlık veremiyor." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, alandaki gençlere, "Çok çalışacağız, inşallah geleceğe hazırlanacağız, ülkelerimizi kalkındırmak için, kardeşliğimizi arttırmak için el ele vereceğiz, güzel günleri tekrar getireceğiz." diye seslendi.

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

Başbakan Yıldırım Gaziantep'te
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM GAZİANTEP'TE
Başbakan Yıldırım, Gaziantep'te
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, GAZİANTEP'TE
Bakan Arslan, Türksat çalışanlarının yeni yılını kutladı
YEREL

BAKAN ARSLAN, TÜRKSAT ÇALIŞANLARININ YENİ YILINI KUTLADI
Bakan Arslan'dan TBMM Başkanı Kahraman'a ziyaret
YEREL

BAKAN ARSLAN'DAN TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'A ZİYARET
Başkent bin 110 kamerayla izleniyor
YEREL

BAŞKENT BİN 110 KAMERAYLA İZLENİYOR
Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde değişiklik
YEREL

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Trafik kazaları nedeniyle ilgililere sunulan sağlık hizmet bedelleri
YEREL

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİ
&quot;İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı&quot;
YEREL

"İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARI"
Tersane ve tekne imal yönetmeliğinde değişiklik
YEREL

TERSANE VE TEKNE İMAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Çeklerde karekod uygulamasına ilişkin tebliğ
YEREL

ÇEKLERDE KAREKOD UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Bakan Arslan, PTT çalışanlarının yeni yılını kutladı
YEREL

BAKAN ARSLAN, PTT ÇALIŞANLARININ YENİ YILINI KUTLADI
Venezuela'da 6 siyasi mahkum salıverildi
YEREL

VENEZUELA'DA 6 SİYASİ MAHKUM SALIVERİLDİ
Bakan Çelik'ten Kahraman'a ziyaret
YEREL

BAKAN ÇELİK'TEN KAHRAMAN'A ZİYARET
Ürdün'ün Esed rejimiyle ilişkileri
YEREL

ÜRDÜN'ÜN ESED REJİMİYLE İLİŞKİLERİ
Zorunlu Deprem Sigortası tarife tebliğinde düzenleme
YEREL

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE TEBLİĞİNDE DÜZENLEME
Yıldırım, El Bab'da yaralanan askerleri ziyaret etti
YEREL

YILDIRIM, EL BAB'DA YARALANAN ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
TPE 2017 ücret tarifesi belirlendi
YEREL

TPE 2017 ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ

Maliye Bakanı Ağbal'dan Kahraman'a ziyaret
YEREL

MALİYE BAKANI AĞBAL'DAN KAHRAMAN'A ZİYARET
Adalet Bakanı Bozdağ:
YEREL

ADALET BAKANI BOZDAĞ:
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi
YEREL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ
CMK gereğince görevlendirilen müdafilere yapılacak ödeme
YEREL

CMK GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİLERE YAPILACAK ÖDEME
Ankara'da yeni yıl etkinlikleri önlemleri
YEREL

ANKARA'DA YENİ YIL ETKİNLİKLERİ ÖNLEMLERİ
EPDK kararları
YEREL

EPDK KARARLARI

Başbakan Yıldırım Kilis'te halka hitap etti:
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM KİLİS'TE HALKA HİTAP ETTİ: