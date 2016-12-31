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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Bakanlar Kurulundan "ek temininde güçlük zammı"na düzenleme

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:34

ANKARA (AA) - Ek temininde güçlük zammından (temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan devlet memurlarına yapılan yan ödeme) yararlanacak Emniyet Genel Müdürlüğü personeli sayısı 39 bin 500'den 50 bine yükseltildi.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ödemeden 50 bin Emniyet Genel Müdürlüğü personeli yararlanacak. Bu sayı daha önceki̇ düzenlemede 39 bi̇n 500 olarak beli̇rlenmi̇şti̇.

Ek temininde güçlü zammı; Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden, patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme ve yok etme hizmetlerinde çalışanlara, özel harekat timlerinde fiilen hizmet görenlere, panzer ve zırhlı taşıtlarda fiilen çalışanlara, polis havacılık harekat birimlerinde fiilen görev yapan hava trafik kontrolörleri ve enformasyon görevlilerine, kriminal polis laboratuvarları ile bu işlevi gören teknik bürolarda fiilen görev yapanlara ve uçuş tazminatından yararlanan pilotlara ödeniyor.

Kararla, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2017 yılında devam edilmesi de hükme bağlandı.

Bakanlar Kurulunun kararı, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

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