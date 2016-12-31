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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Safranbolu'da kar yağışı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:35
Safranbolu'da kar yağışı

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler, bölgeyi kar yağışı altında gezmenin tadını çıkardı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, çeşme, cami, köprü ve konaklarıyla ünlü ilçede etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yağan kar ile beyaza bürünen tarihi kenti gezen Uzakdoğulu turistler, manzaranın tadını çıkarırken, bol bol fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri şehir merkezinde, karayolları ekipleri de Karabük-Bartın karayolunda aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.


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