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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Yurtta asayiş

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:41

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde hamile bir kadın, evinde ölü bulundu.

Belediyeevleri Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 aylık hamile Elif Toprak'ı (29), işten eve döndüğünde hareketsiz yatarken bulan eşi Mustafa Toprak (29), durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan Toprak'ın cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin, 5 ay önce evlendiği öğrenildi.

- Adana'da otomobil hırsızlığı

ADANA (AA) - Adana'da bir otomobili çaldıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Kozan ilçesinde 01 Y 0061 plakalı otomobilin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Otomobilin Adana'ya gidebileceği ihtimali üzerine durum il merkezindeki polis ekiplerine bildirildi.

Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, aracı, Adana Merkez Otogarı civarında durdurdu. Araçtaki zanlılar Sefa Ş. (23) ve arkadaşı Murat G. (26) gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar polis aracına bindirildikleri sırada "Vatandaşlara buradan sesleniyorum, anahtarını üzerinde bırakmayın." dedi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Kaçak içki operasyonu

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 770 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık suçu işleyen suç örgütleri ve suçlulara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Solaklı Hürriyet Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda, polis ekipleri 770 şişe kaçak içki ile bir ruhsatsız tabanca, 37 tabanca fişeği ve 29 kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek fişeği ele geçirdi.

Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

- Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, 3 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, Erzurum-Erzincan karayolunda gerçekleştirdikleri uygulamada 16 KE 419 plakalı yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı.

Polisin araması sırasında davranışlarından şüphelenilen yolculardan Bülent Ş'nin üzeri ve bagajı da arandı.

Aramada, Bülent Ş'nin valizinde, paketlere yerleştirilip yurt dışından kaçak yollardan Türkiye'ye sokulduğu tespit edilen 3 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucuyu batı illerine götürüp piyasaya sürmeye çalıştığı ileri sürülen Bülent Ş. gözaltına alındı.

Zanlı, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

- Bursa'da uyuşturucu operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde düzenlenen 2 operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Osmangazi ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Evdeki aramada 103 gram esrar, 30 gram sentetik uyuşturucu ve 20,5 gram uyuşturucu madde, birer tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve pompalı av tüfeği ile 15 fişek ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucuyu "torbacı" diye tabir edilen kişilere sattıkları belirlenen N.Ş. (41) ile C.B. (22) gözaltına alındı.

Yıldırım ilçesinde uyuşturucu alışverişi yapıldığını tespit eden ekipler, K.Ç. (21) ile E.Y'yi (25) suçüstü yakaladı. Ekipler, zanlıların üst aramasında K.Ç'de 0,45 gram, E.Y'de de 3,85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde satın almak" suçlarından adliyeye sevk edildi.


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