Seyahat acentelerine yakıt desteği 2017'de devam edecek

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'ye turist getirecek A grubu seyahat acentelerine uçuş başına verilen 6 bin dolarlık destek 2017'de de devam edecek.

"Ülkemize Turist Getiren A Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında"ki Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun ve Samun-Çarşamba havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz uçakla, 1 Ocak-31 Aralık 2017'de turist getiren A grubu seyahat acentelerine sefer başına 6 bin dolar destek verilecek.

Bir uçakta bir veya birden fazla acente tarafından getirilen turistin bulunması halinde, bir acenteye verilecek destek tutarı, o acentenin getirdiği yolcuların uçaktaki toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanacak. Belirtilen dönemler içerisinde, yolcuları tek bir acente tarafından getirilen seferlere ilişkin talepler öncelikle sonuçlandırılacak.

200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz uçak seferinde en az 150 yolcu getirmek kaydıyla destek tutarı yüzde 30 artırılacak.

Acentelerin destekten yararlanabilmesi için belirtilen havalimanlarına tarifeli veya tarifesiz seferler ile turist getirdiğini gösterir belgeyi bakanlığa ibraz etmesi gerekecek.