Adalet Bakanı Bozdağ'dan yeni yıl mesajı

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YOZGAT (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yeni yılda, ülkemiz, bölgemiz ve dünyada, terör ve çatışmaların son bulmasını, kan ve gözyaşının dinmesini Cenabıhak'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Twitter'daki hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, şunları kaydetti:

"Yeni yılın, milletimiz, ülkemiz ve insanlık için hayırlarla, bereketlerle dolu olduğu ve terörün bittiği bir yıl olmasını Allah'tan dilerim. Yeni yılda ülkemiz, bölgemiz ve dünyada, terör ve çatışmaların son bulmasını, kan ve gözyaşının dinmesini Cenabıhak'tan niyaz ederim. Yeni yıl herkese ve hepimize hayırlarla, bereketlerle, huzurla ve barışla gelsin ve hayırlarla, bereketlerle, huzurla ve barışla geçsin. Yeni yılda Rabb'im hepinize gönlünüzden geçen iyi, doğru ve yararlı şeyleri gerçekleştirmeyi nasip etsin. Yeni yılda Türkiye ve Türk milleti, bugünkünden daha güçlü, müreffeh, huzurlu, güvenli ve mutlu olsun inşallah."

Sosyal medya hesabından Yozgat Havalimanı'nın 2017 Yatırım Programı'na alındığını da duyuran Bozdağ, "Yozgat'a ve ülkemize hayırlı olsun. Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.