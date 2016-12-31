Başkentlilerin kayak keyfi

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ANKARA (AA) - Başkentliler, hafta sonu tatilinde Elmadağ Kayak Merkezi'nde kar keyfi yaşadı.

Ankara'da kayak yapılabilen tek yer olan Elmadağ Kayak Merkezi, yeterli kar kalınlığına ulaşınca bugün ziyaretçilere açıldı.

Farklı kurum ve kuruluşlara ait tesislerin bulunduğu merkez vatandaşlara kayak yapma imkanı sunarken, binicilik eğitimi de veriliyor.

Merkeze kayak yapmak için gelenler, tesislerden kayak, snowboard ve kızak kiralayabiliyor.

Bir kayak takımının saatlik 15-20 liraya kiralanabildiği merkezde, gün boyu uygun fiyata eğlence imkanı bulanlar acıkınca sucuk ekmek de yiyebiliyor.

Kış döneminde Ankara'ya yakın olması nedeniyle farklı vakit geçirmek isteyenlerin adresi olan 700 metrelik pist uzunluğundaki Elmadağ Kayak Merkezi'nde kayak sporuna yeni başlayanlara eğitmenlerce ders veriliyor.

- "Kar yoğunluğu 2017'de daha iyi olacak gibi"

Kayak eğitmeni Orhan Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır Elmadağ Kayak Merkezi'nde eğitmenlik yaptığını söyledi.

Ankara'nın tek kayak pistinin hafta sonları eğlenmek isteyenler için güzel bir alternatif olduğunu belirten Yücel, "Gelen acemi arkadaşlara da elimizden geldiğince eğitim vermeye çalışıyoruz. Bugün kayak sezonumuz açıldı. Kar yoğunluğuna baktığımızda 2017, daha iyi olacak gibi görülüyor. Ezilmiş halde yaklaşık 35-40 santimetre kar var. Ezilmeden önceki hali bir metreye yakındı." diye konuştu.

Kayak öğretmeye 5-6 yaş grubundan başladıklarını belirten Yücel, iki saatlik bir dersin ardından çocukların kendi başlarına kaymaya başlayabildiğini söyledi.

Ankara'nın kış turizmine katkı sağlayan kayak merkezinin pistinin bakıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Yücel, pistin küçük taş ve çakıllardan temizlenmesi gerektiğini ifade ederek, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığından destek istedi.

Yücel, "Kayak merkezinin olduğunu bile bazı vatandaşlarımız bilmiyor. Bu da üzücü bir durum bizim için. Herkesi bekliyoruz buraya." dedi.