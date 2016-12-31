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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Adıyaman'da huzur operasyonu

31 Aralık 2016 Cumartesi, 17:07
Adıyaman'da huzur operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Emniyet Müdürlüğünce kent ve ilçe merkezlerinde 305 polisin katılımıyla düzenlenen Yaman 2 operasyonunda, 4 gram eroin ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Adıyaman merkez ve ilçelerinde umuma açık yerlerin denetlenmesi, daha önceden belirlenen sabit noktalarda güven, asayiş ve huzur ortamının devamı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yasak maddeleri taşıyan veya bulunduran şahısların yakalanması amacıyla "Yaman 2" operasyonu düzenlendi.

İl ve ilçe merkezlerinde 305 polisin katıldığı operasyonda, 2 bin 575 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 421 araç ile 139 iş yeri denetlendi. 5 araca para cezası kesilen operasyonda 4 iş yerinin sahibine kapalı alanda sigara içildiği için işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 2 kişinin yakalandığı operasyonlarda 2 ruhsatsız av tüfeği ve 4 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdür Metin Alper, operasyonun ardından Sümer Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016 yılının son gününde Adıyaman'da asayiş uygulaması yaptıklarını söyledi.

Operasyonun Adıyaman geneli ve 8 ilçede toplam 22 noktada 305 polisin katılımıyla gerçekleştirildiğini aktaran Alper, şöyle konuştu:

"Gece de ekiplerimizle birlikte özellikle halkımızın yoğun olarak bulunabileceği yerlerde güvenlik ve asayiş hizmeti vermek üzere arkadaşlarımız görevleri başında olacaklar. Hepinizin malumu 2016 yılı ülkemiz acısından çok üzücü olaylara sahne olmakla birlikte hep içimizde bir umut içimizde bir yaşama sevinci ve birlikte olma bilincini daha da katlanarak devam ettirdik. Bugün Adıyaman sokaklarında görmüş olduğumuz hareketlik bile 2017 yılında Adıyaman'ımızın çok mutlu beklenti içinde olduğunu gösteriyor. Bizler de emniyet teşkilatı olarak vatandaşlarımızın bu beklentisine asayiş ve güvenlik hizmetleri vererek katkıda bulunacağız."

Adıyaman'da narkotim ekiplerinin de görev yapacağını böylece uyuşturucu operasyonlarına daha ağırlık verileceğini kaydeden Alper, kente yeni bir narkotik köpeği getirileceğini sözlerine ekledi.

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