EPDK kararı

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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından dağıtım şirketlerine ve görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda, aktif elektrik enerjisi bedelinin kilovatsaat başına 16,2 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.

EPDK'nın konuya ilişkin kararı, 1 Ocak 2017'den itibaren geçerli olmak üzere, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, TETAŞ tarafından, dağıtım şirketlerine, teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışlarıyla görevli tedarik şirketlerine, 1 Ocak'tan itibaren yapılan satışlarda uygulanacak aktif elektrik enerjisi bedeli 16,2 kuruş/kilovatsaat olacak.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise aktif elektrik enerjisi bedeli, kilovatsaat başına 19,15 kuruş olarak uygulanacak.

Görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilere uygulanmasına da devam edilecek.

Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi uyarınca da makroekonomik göstergelerde meydana gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından EPDK'ya tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu alınan karar çerçevesinde tarife değişikliğine gidilecek.



