Başbakan Yıldırım, Kilis'te

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KİLİS (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Hudut Bölük Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Yıldırım, Suriye'den gelen sığınmacıların kaldığı Kilis Öncüpınar Konaklama Merkezi'nin ardından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 4. Hudut Bölük Komutanlığı'na geldi.

Burada Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, tören kıtasını selamladı.

Anı defterini imzaladıktan sonra komutanlık karargahına geçen Yıldırım, burada brifing aldı, askerlerle bir araya geldi. Bazı askerlerin ailelerini telefonla arayan Başbakan Yıldırım, ailelerle önce kendisi konuştu, ardından telefonu askerlere verdi.

- "Muhammetler tükenmedikçe bayrağımız inmeyecek"

Sivas Gürünlü bir askerle sohbet eden Başbakan Yıldırım, askerden ailesinin telefonunu istedi. Telefonu çevirirken askere ismini soran Yıldırım, "Adım Muhammet" cevabı üzerine, "Ne kadar çok Muhammet var." dedi.

Asker ise Başbakan Yıldırım'a, "Allah'ın izniyle Muhammetler tükenmedikçe bayrağımız inmeyecek." karşılığını verdi.

Başbakan Yıldırım yeni yıllarını da kutladığı askerlere Milli Savunma Bakanı Işık ile baklava ikram etti.

Yıldırım hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından, bölük komutanlığından ayrıldı. Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ile Veysi Kaynak da eşlik etti.