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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Düzce'de fırtına nedeniyle 16 tekne zarar gördü

31 Aralık 2016 Cumartesi, 17:35

DÜZCE (AA) - Akçakoca ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle toplam 16 teknenin zarar gördüğü belirtildi.

Fırtının ardından limanda teknelerin kurtarılması için Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi üyelerince çalışma yapıldı.

Oluşan zararlar hakkında AA muhabirine bilgi veren, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Akçakoca Limanı'nda çok şiddetli dalgalar nedeniyle balıkçı teknelerinin ve birçok balıkçı ağının zarar gördüğünü söyledi.

Yemenici, Karadeniz'in şiddetli bir şekilde coştuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu durum başımıza ilk defa gelmedi, daha önce de bu gibi durumlarla karşılaştık. Deniz kabardığı zaman çok ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Balıkçılarımıza ve Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifimize geçmiş olsun. Bu, limanımızın yetersizliğini gösteriyor. Biz de bu limanı yeni baştan başka bir yere almak için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah Akçakoca'da balıkçılığı daha üst noktalara taşıyacağız. Yeni liman yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Projemizin etüt ihalesi yapıldı. Önümüzdeki süreçte bunu sıkı bir şekilde takip edip önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde limanımızı inşa etmek istiyoruz."

Akçakoca'da balıkçılığın önemli bir yeri olduğunu aktaran Yemenici, en kısa süre içinde bu projeyi hayata geçirmek için ellerinden gelen gayreti de göstereceklerini ifade etti.

Bu arada, fırtına yüzünden limanda alabora olan tekne sayısının 16 olduğu bildirildi.


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