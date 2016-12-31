FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmalar

ISPARTA (AA) - Eski Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Emin Pınar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ soruşturması kapsamında bir süre önce DSİ'deki görevinden ihraç edilen Pınar hakkında çalışma başlattı.
Bir süre devam eden araştırmanın ardından kent merkezindeki evinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Pınar, bir dönem Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı olarak görev yapmıştı.