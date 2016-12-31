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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Erzincan'da cinayet

31 Aralık 2016 Cumartesi, 17:53

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bir kişi, tabanca ile vurularak öldürüldü.

İlçenin Karapınar köyüne bağlı Salkım mezrasında çobanlık yapan Kenan Hurma (31), hayvanları otlatmak üzere yaylaya çıktı.

Sürünün yanlarında çoban olmadan köye dönmesi üzerine köylüler, Hurma'yı aramaya başladı.

Aramalar sonucu Kenan Hurma'yı mezraya yakın bir alanda hareketsiz halde yatarken bulan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinde, Hurma'nın tabanca ile vücudunun bir çok yerine isabet eden mermiler nedeniyle yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Kenan Hurma'nın cesedi, otopsi yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

Olaya ilişkin bir kişinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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