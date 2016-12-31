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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Kardemir Karabükspor'da transfer çalışmaları

31 Aralık 2016 Cumartesi, 17:54


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, transfer çalışmalarına ilişkin, "Bir forvet ve kaleci aldık, bir iki bölge için görüştüğümüz futbolcular var." dedi.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklama, teknik direktör Igor Tudor'un isteği üzerine transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Transfer dönemi başlamadan bir kaleci ve forvetla anlaştıklarını hatırlatan Gül, "Shakhtar Donetsk'ten forvet Yevhen Seleznyov ve Dinamo Kiev'den kaleci Oleksandr Rybka ile anlaştık. Transfer dönemi başlamadan almamızın nedeni hemen kampa katılıp takıma alışmaları. Hocamız bir iki nokta daha bildirdi. Bu konuda görüştüğümüz isimler var. Bu isimleri şimdi açıklamamız doğru olmaz ancak bir an önce tamamlayıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Tabii her şey bütçemize göre olacak." diye konuştu.


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