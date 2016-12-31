6 ilde elektrik kesintisi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'nin bazı bölgelerinde 3 Ocak Salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44015, 44009, 44011 ve 44013 sokaklara 10.00-17.00, Cemalpaşa Mahallesi Toros ve Bahar caddeleri ile 63007 Sokak'a 09.00-12.00, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi 80029, 80033, 80037, 80039 ve 80040 sokaklara 13.00-17.00, Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa ve Sarısakal mahallelerine 08.30-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

- Gaziantep

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Yanlızbağ ve Dibecik mahallerine 09.30-12.30, Şahinbey ilçesi Sarıbaşak Mahallesi'ne 09.00-14.00, Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesi'ne 09.00-14.00 saatlerinde elektrik sağlanamayacak.

- Mersin

Mersin'in Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi 52030, 52051, 52063, 52008, 52006 ve 52034 sokaklarına 09.00-11.00, Mut ilçesi Suçatı ve Yalnızcabağ mahallelerine 09.00-17.00, Silifke ilçesi Keben, Ortaören, Sabak ve Karakaya mahallelerine 09.00-14.00, Toroslar ilçesi Buluklu Mahallesi'ne 09.00-17.00 saatlerde elektrik verilemeyecek.

- Hatay

Hatay'ın Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi 18 Sokak'a 08.30-17.30, Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi'ne 08.30-17.00, Turunçlu ve Subaşı mahallelerine 09.00-15.00, İskenderun ilçesi Cırtıman Mahallesi'ne 09.00-17.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.

- Osmaniye

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Kalecik Mahallesi'ne 09.00-17.00 saatlerinde elektrik sağlanamayacak.

- Kilis

Kilis'in merkez ilçesi Mücahitler Mahallesi'ne 09.00-16.00, Şıh Mehmet Mahallesi İstiklal Caddesi ve Ekrem Çetin Mahallesi Örnektepe, Anafartalar, Kuvayi Milliye, Altındağ ve İstiklal caddeleri ile Asena, Derya, Radikal, Ahu, Ayda, Eda, Biçici, İzzet Çavuş, Gülçin ve Kahvecioğlu sokaklarına 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.