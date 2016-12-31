Milletlerarası anlaşmalar

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ANKARA (AA) - Türkiye'nin Benin ile sağlık ve tarım alanlarında işbirliğini öngören anlaşma ve mutabakat zaptı ve Sudan ile yatırımların karşılıklı teşvikine ilişkin imzaladığı anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkent Ankara'da 9 Temmuz 2012'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı" onaylandı. Buna göre, Türkiye ile Benin, bitkisel üretim, tohumluk ve su yetiştiriciliği konularında teknik işbirliği yapacak ve karşılıklı olarak personel eğitecek.

Türkiye ve Benin arasında 11 Aralık 2013'te Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma" da onaylandı. İki ülke, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve aşılama, anne-çocuk sağlığı ve anne-çocuk ölümlerinin azaltılmasına ilişkin ortak proje geliştirilmesi gibi konularda işbirliği yapacak.

Ayrıca, 30 Nisan 2014'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" onaylandı. Buna göre, Türkiye ile Sudan, iki ülke arasındaki yatırımları karşılıklı olarak teşvik edecek ve korunmasını sağlayacak.