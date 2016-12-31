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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Uludağ'da yılbaşı yoğunluğu

31 Aralık 2016 Cumartesi, 18:59

BURSA (AA) - Kayak ve kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a yılbaşı için gelen yerli ve yabancı tatilciler, pistlere adeta akın etti.

Kamu misafirhaneleri hariç birinci ve ikinci yerleşim bölgelerinde 22 özel konaklama tesisinde yaklaşık 6 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşırken, 2017'ye sayılı saatler kala güneşli havayı fırsat bilen tatilciler doyasıya eğlendi.

Uludağ'da incelemelerde bulunan Bursa Valisi İzzettin Küçük, yeni yılın Türkiye'ye barış, huzur, sağlık ve refah getirmesini temenni etti.

Uludağ'da gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Küçük, şöyle konuştu:

"Gelen ziyaretçilerimiz ve misafirlerimiz için Uludağ'da çok güçlü bir şekilde tedbirleri aldık. Yollar, tesisler, telesiyejler hepsi açık. Otellerin hepsi faaliyette. Bugün burada muhteşem bir manzara var. Uludağ eskiden beri insanların koşarak geldiği, Türkiye'nin en önemli kayak pistlerindendir. Ziyaretçileri bekliyoruz. Çok güzel harika bir manzara var, güneş açmış. Vatandaşlarımız keyfini çıkarsınlar."

Uludağ'a tatil için İstanbul'dan gelen Leyla Duman ise tatilin çok güzel geçtiğini ve eğlendiklerini söyledi.

Duman, Uludağ'a ilk defa geldiklerini belirterek, ''Kar yağışından dolayı gelişimiz biraz zor oldu ama şu an her şey çok güzel, hava da çok güzel. Çocuklarımızla beraber kızaklarla kayıyoruz. Biz de çocukluğumuza döndük, çok mutluyuz. Uludağ beklediğimizden daha güzel." diye konuştu.

Uludağ'a İstanbul'dan geldiğini aktaran Necat Cingil de ''Hava çok güzel, kayak yapmak için gayet elverişli. Uludağ'a yıllardır geliyorum. Kayak yapmak için pistleri de oldukça güzel. Hava da bugün elverişliydi dolayısıyla şanslıydık.'' ifadelerini kullandı.

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