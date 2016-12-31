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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Başbakan Yıldırım Kilis'te halka hitap etti:

31 Aralık 2016 Cumartesi, 19:09

KİLİS (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'deki ateşkese ilişkin, "İnşallah bu ateşkes barışa dönüşür ve bölgede artık huzur gelir." dedi.

Başbakan Yıldırım, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 4. Hudut Bölük Komutanlığındaki ziyaretinin ardından, Başbakanlığa ait otobüsle kent merkezine geldi. Burada iş yerlerini ziyaret eden Başbakan Yıldırım esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Valilik binası önündeki Şehit Polis Ufuktan Akgüneş Parkı'nın çevresinde kendisine sevgi gösterilerinde bulunan halka Başbakanlığa ait otobüsün üzerinden hitap eden Başbakan Yıldırım, yılın son gününü Kilis'te geçirdiğini ifade etti.

Zor bir yılın geride kaldığını anlatan Yıldırım, "2016 yılı gerçekten de ülkemiz, bölgemiz için birçok olumsuzluklarla, zorluklarla geçti." diye konuştu.

Suriye'de 6 yılı bulan savaşta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gayretleri, diğer ülkelerin katkılarıyla iki gün önce ateşkesin imzalandığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, "İnşallah bu ateşkes barışa dönüşür ve bölgede artık huzur gelir." dedi.

Söz konusu savaşın en büyük mağdurunun Kilis olduğunu belirten Yıldırım, "Ama sizler öyle bir peygamberin ümmetisiniz ki O nasıl Mekke'den Medine'ye muhacir olarak gittiyse, Medine'de ensar onu bağrına bastıysa siz Kilisli kadar Suriyeli kardeşlerinizi de bağrınıza bastınız. Siz, size yakışanı, asil Türk milletine yakışanı yaptınız. Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Alandakilerin "kirve" sloganları üzerine Başbakan Yıldırım, "Ben Kilis'in kirvesiyim aynı zamanda." karşılığını verdi. Daha önce de kente geldiğini anımsatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Kilis'in dertlerini biliyoruz, Kilis'in ne kadar büyük bir yük aldığını, ne kadar bu milletin, Türkiye'nin yüzünü ağarttığını biliyoruz. Onun için Cumhurbaşkanım, beni buraya gönderdi, sizlere de selam gönderdi, 'Git Kilisli vatandaşlarımızla konuş onların derdini dinle ne lazımsa, daha fazla ne yapılacaksa bunu yapalım'. İnşallah 2017 daha da farklı olacak. Hastaneniz yapılıyor, yapılacak bunu bilin. Ama daha önemli bir müjde veriyorum, ilk defa burada açıklıyorum; valiniz de belediye başkanınız da bilmiyor, Kilis kalkınmada altıncı bölge olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Yaşanan bölgedeki istikrarsızlıktan dolayı özellikle inşaat sektörü başta olmak üzere iş hayatında esnafımızın, yatırımcımızın sıkıntıda olduğunu biliyoruz. Sıkıntıda olan bütün esnaflarımıza sicil affı getiriyoruz ve borçlarını da kredilendirerek, yeniden yapılandıracağız."

- "Nereye kaçarsanız, oraya kadar kovalayacağız"

2016 yılında terörle mücadelenin amansız bir şekilde devam ettirdiklerini hatırlatan Yıldırım, "Hatırlayın, Kilis'e füzeler düştü, roketler düştü, 25 insanımızı kaybettik. Suriyeliler de var ama daha fazlası, 14 kişi Kilisli kardeşlerimiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının acılarını paylaşıyoruz." diye konuştu.

Alçakların, terör örgütlerinin birbirinden farkı olmadığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepsinin işi masum insanları öldürmek, DEAŞ'ının da PKK'sının da YPG'sinin de DHKP-C'sinin de Allah hepsinin belasını versin. Ama biz dedik ki; 'Bu iş böyle olmuyor, bu alçakları, oradan füze atamayacak hale getirelim.' Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizle dedik ki 'Nereye kaçarsanız, oraya kadar kovalayacağız. Bu şehitlerimizin, bu vatandaşlarımızın hesabını soracağız.' dedik. Sorduk mu? Şimdi artık roketler geliyor mu? İşte büyük ülke budur. İşte terörle yurt içinde, yurt dışında amansız mücadele veren ülkenin adı Türkiye'dir, milletin adı, Türk milletidir.

Bizim Türkmenler kardeşimiz, Kürtler kardeşimiz, Araplar kardeşimiz, herkes kardeşimiz. Bizim kardeşlerimizle alışverişimiz olmaz, sıkıntımız olmaz ama bizim meselemiz kalleşlerle terör örgütleriyle onları destekleyen, sırtını sıvazlayanlarla. Bizim mücadelemiz beka mücadelesidir, memleket mücadelesidir, gelecek mücadelesidir. Kilis'in, Antep'in, Halep'in bütün kardeşlerimizin geleceği için, istiklali için mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

- "Hiç merak etmeyin, her şey daha güzel olacak"

Organize sanayi bölgeleri dolduğunu, yeni bir organize sanayi bölgesine ihtiyaç olduğuna işaret eden Yıldırım, Polateli ile Şahinbey'in birlikte yapılacağı bölgenin en büyük organize sanayisinin yapımını başlatacaklarını bildirdi.

Yapılacak proje ile yeni iş alanları açılacağını ifade eden Yıldırım, "Burada imalat yapılacak, üretilecek, Türkiye'nin zenginliğine zenginlik katacak ama onunla da kalmayacak, Polateli, Şahinbey ile beraber oradan devam eden yol, Hassa, Amanos Dağları'nın altından geçecek, denizle buluşacak. 22 kilometre tünel, dile kolay 22 kilometre. Yapar mıyız? Boğazın 106 metre altından tünelleri geçiren, arabaları geçiren, Marmaray'la denizin altından trenleri geçiren Fatih'in torunları Hassa Tüneli'ni de yapar. Hiç merak etmeyin, her şey daha güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, yeni yılın sağlık, sıhhat, huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Programa, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Veysi Kaynak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Kilis Valisi İsmail Çataklı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Kilis ve Gaziantep milletvekilleri ile diğer yetkililer katıldı.

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Başbakan Yıldırım: &quot;(Terör örgütü PYD ile mücadele) Ülkemizin güney sınırlarında vaki olacak her türlü terör hadisesine karşı Türkiye Cumhuriyeti olarak gereken tedbirleri alırız, müdahaleyi yaparız. Bugün Güneydoğu ve Doğu'da yaptığımız terörle mücadelede teröristlerin lojistik desteğinin Suriye'den geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla orası da bizim hedefimizdir. Bugün değilse zamanı geldiğinde oradaki terör yuvalarını dağıtmak için nasıl Fırat Kalkanı'nda o operasyonu sürdürüyorsak, tehdit nereden gelirse gelsin meşru müdafaa hakkımızı kullanarak bu tehdidi bertaraf etmek, ülkemizin, milletimizin can ve mal güvenliğini korumak en büyük önceliğimizdir&quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "(TERÖR ÖRGÜTÜ PYD İLE MÜCADELE) ÜLKEMİZİN GÜNEY SINIRLARINDA VAKİ OLACAK HER TÜRLÜ TERÖR HADİSESİNE KARŞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLARAK GEREKEN TEDBİRLERİ ALIRIZ, MÜDAHALEYİ YAPARIZ. BUGÜN GÜNEYDOĞU VE DOĞU'DA YAPTIĞIMIZ TERÖRLE MÜCADELEDE TERÖRİSTLERİN LOJİSTİK DESTEĞİNİN SURİYE'DEN GELDİĞİNİ BİLİYORUZ. DOLAYISIYLA ORASI DA BİZİM HEDEFİMİZDİR. BUGÜN DEĞİLSE ZAMANI GELDİĞİNDE ORADAKİ TERÖR YUVALARINI DAĞITMAK İÇİN NASIL FIRAT KALKANI'NDA O OPERASYONU SÜRDÜRÜYORSAK, TEHDİT NEREDEN GELİRSE GELSİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANARAK BU TEHDİDİ BERTARAF ETMEK, ÜLKEMİZİN, MİLLETİMİZİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ KORUMAK EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZDİR"