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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Trakya'da kış

31 Aralık 2016 Cumartesi, 19:10
Trakya'da kış

KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli il genelinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy sayısı 79'a yükseldi.

Kar kalınlığı, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 1 metreyi aşarken, kent merkezinde 5, Kofçaz ilçesinde 35, Vize ilçesinde 20, Pınarhisar ilçesinde ise 10 santimetre olarak ölçüldü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve tipinin hayatı olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Ulaşıma kapanan köy sayısının 79'a yükseldiğini aktaran Eser, son 7-8 yılın en çok karının yağdığını aktardı.

Mahyatepe mevkisinde kar kalınlığının 1 metreyi aştığını aktaran Eser, "Merkez 17, Demirköy 12, Kofçaz, 15, Vize 10, Pınarhisar 5, Burgaz 7 ve Babaeski 13 olmak üzere 79 köy yolumuz ulaşıma kapalı durumda. Kar yağışı ve tipi etkisini ciddi anlamda arttırıyor" şeklinde konuştu.

Eser, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ise Kırklareli-İstanbul ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda araçların zincirsiz ilerlemesine müsaade etmiyor

Trafik ekipleri bölgelerde kış lastiği ve zincir uygulaması yaparak sürücüleri uyarıyor.

Kırklareli-İstanbul yolunda ise yaklaşık 10 aracın kaza yapması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Yoldaki çalışmalar sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 75 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Buzlanma ve tipi nedeniyle Hayrabolu-Malkara yolu ulaşıma tamamen, Tekirdağ-Hayrabolu ve Hayrabolu-Uzunköprü karayolları ise kısmen ulaşıma kapandı.

Karda mahsur kalan bazı araçlar ve kar temizleme araçları ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 18. Şube Şefliği ekiplerinin yollardaki çalışmaları devam ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle şehrin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Kar yağışının gece boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kar yağışı Edirne'de de etkisini sürdürüyor.

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