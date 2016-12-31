Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), faaliyet izni kaldırılmış bankalardan alınan teminat mektuplarının 1 Haziran 2017'ye kadar değiştirilmesi kararlaştırıldı.

EPDK kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet izni kaldırılmış olan bankalardan alınarak EPDK'ya sunulmuş teminat mektuplarının, hesaplanacak teminat tutarı kadarının 1 Haziran 2017'ye kadar kuruma sunularak değiştirilmesine karar verildi.

Ayrıca EPDK, petrol piyasasında Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında alınan kurul kararında da değişikliğe gitti.

Söz konusu değişiklikle, aynı dönem için en fazla iki defa ulusal marker talebinde bulunulabilecek. İkinci taleplerde uygulanacak başvuru ve teslim süreci ilk talep başvurularındakiyle aynı olacak. Başvurular yetkili kuruluşa en geç 5 iş günü, kuruma ise en geç 3 iş günü öncesinden yapılacak.

Ayrıca Kurul, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 14 bölge bazında üreticiler ve tüketiciler için 2017'de uygulanacak iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerini yeniden belirlendi.



- Kesme-bağlama bedelleri

Öte yandan EPDK, yeni yılda uygulanacak kesme-bağlama bedellerini de belirledi. Alınan karar kapsamında, kesme-bağlama bedellerinin de TÜK tarafından yayımlanan 2016 yılı Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranı dikkate alınarak arttırılması kararlaştırıldı. Yeni yılda uygulanacak kesme-bağlama bedelleri şöyle:

Kesme Bağlama Bedelleri Kesme-bağlama (TL) AG 24,1 OG 122,5

- Dağıtım bağlantı bedelleri

EPDK, elektrik piyasasına ilişkin dağıtım bağlantı bedellerinin TÜİK tarafından yayımlanan 2016 yılı Eylül ayı TÜFE değişim oranı dikkate alınarak arttırılmasına karar verdi. Bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar uygulanacak dağıtım bedeller şöyle:

Dağıtım Bağlantı Bedelleri Kurulu Güç (TL) AG 0-15 kW (dahil) 81,2 15-100 kW (dahil) 185,6 100 kW üzeri 235,9 OG 0-400 kVA (dahil) 768,8 400 kVA üzeri 955,4







