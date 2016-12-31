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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Küpkıran Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

31 Aralık 2016 Cumartesi, 19:13
Küpkıran Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

AĞRI (AA) - Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi'nde, hafta sonunu fırsat bilerek kayak yapmak isteyen vatandaşlar sebebiyle, yoğunluk yaşandı.

Kentte bir süre önce etkili olan kar yağışın ardından sporcular ve vatandaşlar, hafta sonu tatilini kayak yaparak, geçirmek için Küpkıran Kayak Merkezi'ne akın etti.

Kent merkezine 2 buçuk kilometre uzaklıktaki kayak merkezine gelen vatandaşlar snowboard, kayak ve kızakla kayarak, eğlenceli anlar yaşadı.

Küpkıran Kayak Merkezi İşletmecisi Ali Yılmaz, kayak sezonunu yaklaşık 20 gün önce açtıkları belirterek, açılış sonrası hafta sonunun da etkisiyle sezonunun en yoğun gününü yaşadıklarını belirtti.

Kayak merkezine sadece Ağrı'dan değil, çevre il ve ilçelerden de kayakseverlerin geldiğini anlatan Yılmaz, şunları ifade etti:

"Şu anda yaklaşık 150 kişi burada kayak yapıyor. Beklediğimizden daha çok yoğunluk var. Ağrı Valimiz Musa Işın da buradaydı. İl dışından da misafirlerimiz var. Bu yıl kar çok yağdı. Hava sıcaklığı gündüz saatlerinde bile sıfırın altında 20 derece. İnsanlar hava çok soğuk diyebilir ama özel kayak kıyafetlerimiz olduğu için rahatlıkla gelip kayabilirler."

Merkezi ziyaret eden Vali Işın, söz konusu kayak merkezinde kayak eğitimi alan 100 öğrenciye kayak malzemesi dağıtıldı.

Işın, malzeme dağıtımında, çocukların hem iyi eğitim almaları, hem de yeteneklerini geliştirebilecekleri spor dallarında başarılı olmaları için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Vali Işın ve beraberindekiler, kayak yarışlarında dereceye giren sporculara madalyalarını dağıttı.

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