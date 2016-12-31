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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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KHK kapsamında belediyelere yapılan görevlendirme

31 Aralık 2016 Cumartesi, 19:15

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, yeni yıl dolayısıyla şehit ve yardıma muhtaç aileleri ziyaret etti.

Başkan Vekili Taşkın, 2007 yılında Şırnak'ta terörle mücadele kapsamında Bestler Dereler mevkisinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen güvenlik korucusu Osman Bulut'un ailesini ziyaret ederek, aile üyeleriyle görüştü.

Ailelerin taleplerin yerine getirilmesi için yetkililere talimat veren Taşkın, belediye olarak bugüne kadar ihmal edilen şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

Taşkın, belediye olarak birçok hizmette artık şehit ailelerine ve gazilere öncelik tanınacağını, şehit ve gazi ailelerinin ulaşımdan ücretsiz yararlanabilmelerini sağlayacaklarını bildirdi.

Şehit Bulut'un eşi ilk defa bir belediye başkanın evlerini ziyaret etmesinden dolayı mutluluğunu dile getirdi. Ardından yardıma muhtaç bir aileyi de ziyaret eden Taşkın, ailenin isteklerini not alarak, yardım yapılması talimatı verdi.

Aileye huzurlu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulunan Taşkın, bundan sonra kentteki fakir ailelerin her zaman sahip çıkacaklarını, ailelerin ihtiyaçlarına belediye olarak en hızlı şekilde karşılayacaklarını anlattı.

Taşkın, evde bakım hizmeti gören Eymen Nuri ve Fatma Nur Baykara kardeşleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Taşkın, daha sonra çocuklara oyuncak verdi.


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