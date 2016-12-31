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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin, Yüksekova'da

31 Aralık 2016 Cumartesi, 19:18

HAKKARİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Hakkari ve Ankara kardeşliği olarak hep birlikte 2016'yı uğurladıklarını belirterek, "2017 yılına hep birlikte 'Merhaba' demek için buradayız." dedi.

Şahin, beraberinde AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün ve Cemil Yaman, Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, eski Milletvekilleri Abdrurahman Kurt ve Muhsin Kızılkaya ile sivil toplum temsilcileri ve iş adamlarıyla Yüksekova ilçesine geldi.

Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat, İlçe Başkanı Müslüm Ortaay ve partililer tarafından karşılanan Şahin ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki kafede vatandaşlarla görüştü.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğu ve batı illeri arasındaki gönül bağlarını daha da pekiştirmek amacıyla Ankara'dan 120 kişilik heyetle Yüksekova'ya geldiklerini söyledi.

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'nın doğu ve batı illeri arasında gönül köprüsü projesinin söz konusu olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Ankara ve Hakkari, kardeş illerimiz. Ankara'dan il başkanımız, il ve ilçe yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayi odası, ticaret odası başkanlarımız, hayırsever vatandaşlarımız, sanatçılarımız ve medya mensuplarımızla Hakkari halkıyla kucaklaşmak, sohbet etmek, muhabbet amacıyla geldik. Bugün, Hakkari ve Ankara kardeşliği olarak hep birlikte 2016'yı uğurluyoruz. 2017 yılına hep birlikte 'Merhaba' demek için buradayız. Gönül köprülerini daha da tahkim etmek amacıyla her fırsatta, doğu-batı, kuzey-güney arasında bu tür çalışmaları, projeleri hayata geçiriyoruz. Bugün de bu vesileyle buradayız."

Yüksekova'daki ziyaretlerin ardından Hakkari'ye geçeceklerini kaydeden Şahin, "Hakkari'de de esnaflarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, kanaat önderlerimizle bir araya geleceğiz. Hakkari İl Başkanlığımızı ziyaret edeceğiz. Dolu dolu bir programı inşallah icra edeceğiz." diye konuştu.

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