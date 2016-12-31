31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yurtta kış

31 Aralık 2016 Cumartesi, 19:41

KARABÜK (AA) - Karabük'te, etkili olan kar yağışı yüzünden 67 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 7, ilçelerden Eflani'de 15, Eskipazar'da 10, Ovacık'ta 12, Safranbolu'da 13 ve Yenice'de 10 olmak üzere toplam 67 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkez ve 5 ilçede oluşturulan 16 ekiple yolların ulaşıma açılması çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Karabük'ü Bartın'a bağlayan karayolunda sürücüler güçlükle ilerleyebiliyor. Trafik ekipleri de sürücüleri yola zincirsiz çıkmamaları konusunda uyarıyor.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

KARABÜK'TE TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Karabük'te ev yangını
YEREL

KARABÜK'TE EV YANGINI
Kardemir Karabükspor'da transfer çalışmaları
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI
Safranbolu'da kar yağışı
YEREL

SAFRANBOLU'DA KAR YAĞIŞI
Öğrenciler kar yağışı altında koştu
YEREL

ÖĞRENCİLER KAR YAĞIŞI ALTINDA KOŞTU
Genç çiftçilere hayvan desteği
YEREL

GENÇ ÇİFTÇİLERE HAYVAN DESTEĞİ
Kardemir Karabükspor'da transfer çalışmaları
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI
Şehit Coşkun İşleyen'in ailesine &quot;Şehadet Belgesi&quot; verildi
YEREL

ŞEHİT COŞKUN İŞLEYEN'İN AİLESİNE "ŞEHADET BELGESİ" VERİLDİ
İlk başvuruyu Vali Mehmet Aktaş yaptı
YEREL

İLK BAŞVURUYU VALİ MEHMET AKTAŞ YAPTI
Çam ağaçlarının kesilmesi, fidan dikimiyle protesto edildi
YEREL

ÇAM AĞAÇLARININ KESİLMESİ, FİDAN DİKİMİYLE PROTESTO EDİLDİ
Şehit çocuğuna bilgisayar hediye edildi
YEREL

ŞEHİT ÇOCUĞUNA BİLGİSAYAR HEDİYE EDİLDİ