CMK gereğince görevlendirilen müdafilere yapılacak ödeme

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ANKARA (AA) - Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2017 yılı tarifesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, CMK gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde müdafi ve vekillere, soruşturma evresinde takip edilen işler için 260, sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 405, asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 445, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 800 lira ödenecek.

- Çocuk mahkemeleri

CMK kapsamında görevlendirilen müdafi ve vekiller, çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 445, çocuk ağır ceza mahkemelerinde 800, askeri mahkemelerde 445, İcra Ceza ve Fikri ve Sınai Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 445 lira alacak.

Bu müdafi ve vekillere, bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 800, Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 900 lira ödeme yapılacak.















