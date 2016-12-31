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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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TPE 2017 ücret tarifesi belirlendi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 20:17

ANKARA (AA) - Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından 2017 yılında uygulanacak ücret tarifesi yeniden belirlendi.

TPE'nin, "Türk Patent Enstitüsünce 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yarın yürürlüğe girecek tebliğe göre, talep edilen hizmetle ilgili ödenecek toplam ücret, TPE ücretine KDV ve varsa harç ilave edilerek hesaplanacak. Rezervasyon sistemiyle yapılan taleplere, fiziki evrakla yapılan taleplere ilişkin ücretlendirmeler uygulanacak.

Patent ve faydalı model başvuruları için yurt dışındaki araştırma ve inceleme kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılması halinde, söz konusu kuruluşlara ödenecek ücret ve ödeme şekli, TPE ve uluslararası kuruluşlar arasındaki çalışma protokolleri hükümleri çerçevesinde yürütülecek. Ödeme, KDV de eklenerek, ilgili döviz cinsinden yapılacak.

Ücret ödemeleri, kurumun internet sayfasında duyurulan TPE hesaplarından birine yapılarak ödemeye ilişkin dekont bilgileri TPE'ye bildirilecek.

Tebliğ ile TPE tarafından 2015 yılında uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliğ de yürürlükten kaldırıldı.



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BAŞBAKAN YILDIRIM: "(TERÖR ÖRGÜTÜ PYD İLE MÜCADELE) ÜLKEMİZİN GÜNEY SINIRLARINDA VAKİ OLACAK HER TÜRLÜ TERÖR HADİSESİNE KARŞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLARAK GEREKEN TEDBİRLERİ ALIRIZ, MÜDAHALEYİ YAPARIZ. BUGÜN GÜNEYDOĞU VE DOĞU'DA YAPTIĞIMIZ TERÖRLE MÜCADELEDE TERÖRİSTLERİN LOJİSTİK DESTEĞİNİN SURİYE'DEN GELDİĞİNİ BİLİYORUZ. DOLAYISIYLA ORASI DA BİZİM HEDEFİMİZDİR. BUGÜN DEĞİLSE ZAMANI GELDİĞİNDE ORADAKİ TERÖR YUVALARINI DAĞITMAK İÇİN NASIL FIRAT KALKANI'NDA O OPERASYONU SÜRDÜRÜYORSAK, TEHDİT NEREDEN GELİRSE GELSİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANARAK BU TEHDİDİ BERTARAF ETMEK, ÜLKEMİZİN, MİLLETİMİZİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ KORUMAK EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZDİR"