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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Bakan Çelik'ten Kahraman'a ziyaret

31 Aralık 2016 Cumartesi, 20:46

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, "Son dönemlerdeki ani rahatsızlığı bizi endişelendirmişti, önemli bir operasyon geçirdi. Operasyonun başarılı geçtiğini hekim arkadaşlar ifade ettiler." dedi.

Bakan Çelik, Güven Hastanesi'nde tedavi altında bulunan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaretinde, sağlık durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Çelik, "İsmail ağabeyimiz, milletimizin gönlünde taht kurmuş olan değerli bir büyüğümüz, Meclis başkanımız, uzun yıllardır tanıdığımız bir büyüğümüz. Son dönemlerdeki ani rahatsızlığı hepimizi endişelendirmişti, önemli bir operasyon geçirdi. Operasyonun başarılı geçtiğini hekim arkadaşlar ifade ettiler. Bir nekahat dönemidir birkaç gün ona, bu duruma saygı göstermemiz gerekiyor, inşallah birkaç gün sonra normal herkesin görüşebileceği bir noktaya geleceğini ifade ediyorlar. Tekrar geçmiş olsun, Allah'tan acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

- "2017 her yönüyle sağlıklı bir yıl olur temennisinde bulunuyorum"

Bakan Çelik, 2016 yılının keder, üzüntü ve acıların yılı olduğunu vurgulayarak, "Türk siyaset tarihinde, sosyal hayatta yaşamayı düşünmek istemediğimiz 15 Temmuz gibi çok büyük badirelerle geçen bir yıl oldu." değerlendirmesinde bulundu.

2017 yılına saatler kala iyi dileklerini ileten Çelik, 2017'nin geçmiş yıllardaki olumsuzlukları unutturacak, mutlulukların hakim olduğu bir yıl olmasını temenni etti.

Çelik, "Milletimizin bahtının açık olmasını, dünyadaki mazlumların bahtının açık olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Yeni bir yıl tabi bu yeni yıla iyi dileklerle girmek gerekiyor, biz de bu dileklerimizi bütün vatandaşlarımıza bu şekilde paylaşmayı umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumu hakkında doktorundan bilgi alan ve hastanede yaklaşık bir saat kalan Çelik, Kahraman'ın yakınlarıyla da görüştü.

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Başbakan Yıldırım: &quot;(Terör örgütü PYD ile mücadele) Ülkemizin güney sınırlarında vaki olacak her türlü terör hadisesine karşı Türkiye Cumhuriyeti olarak gereken tedbirleri alırız, müdahaleyi yaparız. Bugün Güneydoğu ve Doğu'da yaptığımız terörle mücadelede teröristlerin lojistik desteğinin Suriye'den geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla orası da bizim hedefimizdir. Bugün değilse zamanı geldiğinde oradaki terör yuvalarını dağıtmak için nasıl Fırat Kalkanı'nda o operasyonu sürdürüyorsak, tehdit nereden gelirse gelsin meşru müdafaa hakkımızı kullanarak bu tehdidi bertaraf etmek, ülkemizin, milletimizin can ve mal güvenliğini korumak en büyük önceliğimizdir&quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "(TERÖR ÖRGÜTÜ PYD İLE MÜCADELE) ÜLKEMİZİN GÜNEY SINIRLARINDA VAKİ OLACAK HER TÜRLÜ TERÖR HADİSESİNE KARŞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLARAK GEREKEN TEDBİRLERİ ALIRIZ, MÜDAHALEYİ YAPARIZ. BUGÜN GÜNEYDOĞU VE DOĞU'DA YAPTIĞIMIZ TERÖRLE MÜCADELEDE TERÖRİSTLERİN LOJİSTİK DESTEĞİNİN SURİYE'DEN GELDİĞİNİ BİLİYORUZ. DOLAYISIYLA ORASI DA BİZİM HEDEFİMİZDİR. BUGÜN DEĞİLSE ZAMANI GELDİĞİNDE ORADAKİ TERÖR YUVALARINI DAĞITMAK İÇİN NASIL FIRAT KALKANI'NDA O OPERASYONU SÜRDÜRÜYORSAK, TEHDİT NEREDEN GELİRSE GELSİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANARAK BU TEHDİDİ BERTARAF ETMEK, ÜLKEMİZİN, MİLLETİMİZİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ KORUMAK EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZDİR"