Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: (2)

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KOCAELİ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Doğal koşulların dışında ne gibi sebepler var ile alakalı gelen ihbarlar noktasında da İçişleri Bakanlığımızla da koordineli bir soruşturma da başlattık. İki yönlü bu sürüyor ve sürecek çünkü normal günlerden geçmiyoruz." dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde devam eden çalışmaları inceleyen Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2-3 gündür doğal afet neticesinde ortaya çıkan hasar ve arızaları gidermek için fedakarca çalışan bir kadrolarının bulunduğunu belirtti.

- "Koordineli bir soruşturma başlattık"

İşçilere ortaya koydukları yoğun mesaiden dolayı tebrik ve teşekkür eden Albayrak, "Bizim için enteresan olan husus şu, bu kadar yoğun bir doğal afetin doğal yollarla ortaya koyduğu bu hasarın ilk defa 50 kilometrelik bir koridorda 7 hattın tamamında kesintiye sebebiyet vermesi, koparması ki bunların içerisinde son yollarda yaptığımız yeni hatlar da dahil olmak üzere doğal koşulların dışında ne gibi sebepler var ile alakalı gelen ihbarlar noktasında da İçişleri Bakanlığımızla da koordineli bir soruşturma da başlattık. İki yönlü bu sürüyor ve sürecek çünkü normal günlerden geçmiyoruz." diye konuştu.

Albayrak, Türkiye olarak özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak yaklaşık 100 bin çalışanla çok yoğun bir mesai, başarı hikayesi ortaya koyduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizden önceki bakan arkadaşlarımız olmak üzere onların taşıdığı bu yükü daha ileriye, yukarıya taşımak için çok önemli bir mesai ortaya koyduk. Tabii bu bizi daha da kamçılıyor. Enerji ihtiyacını Türkiye'nin dört bir yanına en ufak bir krize sebebiyet vermeyecek şekilde doğalgaz, elektrik iletim yeni yatırım alanında, enerji santralleri yatırımları alanında Türkiye'nin özellikle ezber bozacak yeni sektörleri enerji noktasında yenilenebilir enerji, nükleer enerji alanında çok önemli adımlar atıyoruz."

Türkiye'nin gündemine büyük projeler eklemek için gece-gündüz, kar-kış demeden çalıştıklarını vurgulayan Albayrak, "Çünkü milletimiz, askerimiz, polisimiz sahada gece-gündüz demeden bu ülkenin milli seferberlik günlerinden geçtiğimiz bu günlerde çalışıyorsa bizler de en az onlar kadar çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

- "Durmak yok çalışmaya devam"

Albayrak, güzel bir ziyaret geçirdiklerine işaret ederek, "Durmak yok çalışmaya devam" dediklerini aktardı.

Ülkeye, millete 2017 yılının 2016 yılındaki acıların unutulduğu bir yıl olmasını temenni eden Bakan Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin birlik ve beraberliğinin son 100 yılda yaşanan bütün hikayeleri artık tarihte bırakarak yeni bir 100 yıla çok daha güçlü bir şekilde, ayakları çok sağlam yere basan bir şekilde Allah'ın izniyle hayırlı bir yıl olmasını diliyorum. 80 milyon vatandaşımızı ve bu ülkeyi bir umut ve ümit olarak gören bölgemizdeki tüm mazlumların muhabbet, selamet ve umudu için hayırlı ve güzel bir yıl olmasını diliyorum."

(Bitti)



