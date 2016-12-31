Tersane ve tekne imal yönetmeliğinde değişiklik

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ANKARA (AA) - Kısmi işletme izni belgesi almış olan tersane, tekne imal ve çekek yerlerinin belge geçerlilik süreleri 31 Aralık 2017 tarihine uzatıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, "Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, kısmi işletme izni belgesi almış olan mevcut tesislerin belge geçerlilik süresi ile mevcut yüzer havuzlar için alınmış olan yüzer havuz işletme izni belgesi süresi 31 Aralık 2017 tarihine uzatıldı.

Askeri ve polis tesisleri hariç, 13 Şubat 2009 tarihinden önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesislerin, ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veya faaliyet izni gibi belgelerini 31 Aralık 2017 tarihine kadar idareye ibraz etmesi gerekiyor.