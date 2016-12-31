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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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Siirt merkezli FETÖ/PDY operasyonu

31 Aralık 2016 Cumartesi, 21:21

SİİRT (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, gözaltına alınan Kurtalan ve Şirvan eski kaymakamları ile bir Cumhuriyet Savcısı tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan eski Kurtalan Kaymakamı Oktay Ateş ve eski Şirvan Kaymakamı Veysel Yüksel ile eski Kurtalan Cumhuriyet Savcısı Özkan Ay hakkında 20 Aralık'ta yakalama kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçlerince adreslerinde yapılan aramada Ateş ve Ay Siirt'te, Yüksel ise Manisa'nın Kula ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri ardından, adliyeye sevk edilen Ateş, Ay ve Yüksel çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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