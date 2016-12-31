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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Mehmetçik yeni yıla nöbette giriyor

31 Aralık 2016 Cumartesi, 21:32
Mehmetçik yeni yıla nöbette giriyor

EDİRNE (AA) - Türk-Yunan sınırındaki hudut birliğinde görev yapan ve yeni yıla nöbette giren askerler,Doğu ve Güneydoğuda terörle mücadele eden silah arkadaşlarına selam yolladı.

Edirne’ye 20 kilometre uzaklıktaki Üyüklütatar köyünde konuşlu, göçmen kaçakçılığıyla mücadele eden 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı Şehit Er İhsan Şengül Tatarköy Hudut Karakolu’ndaki askerlerin yeni yılını kutlamak üzere karakola gelen 2.Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Binbaşı Serkan Gökgöz’ü Piyade Teğmen Sebahattin Cenik tekmille karşıladı.

Binbaşı Gökgöz, birlikte yemek yediği Mehmetçiklerin yeni yıllarını kutladı.

Ardından yoğun kar altında hudut boyunda nöbet tutan askerleri ziyaret eden Binbaşı Gökgöz, askerleri öperek yeni yıllarını kutladı. Binbaşı Gökgöz, Kuzey Devriye Tim Komutanı Piyade Onbaşı Ali Yılmaz’ı ailesiyle telefonda konuşturdu.

Annesi Fadime ve babası Mustafa Yılmaz’la konuşan Onbaşı Ali Yılmaz, yeni yıla nöbette girdiklerini ifade ederek, sağlık ve sıhhatinin iyi olduğunu ailesine bildirdi.

- Batıdan doğuya selam

Balıkesirli Piyade Onbaşı Alper Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hudut boyunda askerlik yapmanın ayrıcalıklı olduğunu söyledi.

Yeni yılı ilk kez ailesinden uzakta geçirmesine rağmen aile gibi benimsediği komutan ve silah arkadaşlarıyla yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Meriç, “Öncelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha zor şartlarda askerlik yapan silah arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Anne, babama ve sevdiklerime selam ediyorum. Bizleri merak etmesinler, bizler çok iyiyiz.”

Adanalı Abdullah Çakır da askeriyede yeni yıla girmenin farklı ve gururlu bir duygu olduğunu ifade etti.

Van’daki annesiyle karakoldaki ankesörlü telefonla konuşan Piyade Er Muharrem Akpınar da vatan ve millet sevgisi içerisinde, asker ocağında yeni yılı kutladıklarını ifade etti.

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