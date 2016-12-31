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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 22:38
Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı

HATAY (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD), tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

AGD Antakya Temsilciliği'nce Hatay Meslek Eğitim Kursu (HATMEK) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Gecede konuşan AGD Antakya Temsilcisi Mehmet İncecik, 81 şubeleri tarafından 600 noktada Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümü dolayısıyla program gerçekleştirildiğini belirtti.

1 Ocak 630 yılında Mekke'nin Fethi ile Müslümanlar tarafından en büyük zafer kazanıldığını aktaran İncecik, ''Fetih, bütün sahte ilahlara 'la ilahe' demektir. Fetih, kula kulluğa hayır diyerek zalim diktatörlere, zulüm getiren ideolojilere 'hayır' diyerek yürekleri alemlerin rabbiyle buluşturmaktır. Fetih, izzet ve şerefle bütün inanları tanıştırma mücadelesidir. Bu kutlu gayede karşısına çıkanlarla en güzel şekilde mücadele etmektir. Müslümanların fetih anlayışı ve şuuru bugünün dünyasında yaşanan sıkıntıların yegane ilacıdır. Yeryüzü yeni bir fetih nesli beklemektedir." diye konuştu.

Programda Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı konseri verdi ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Geceye Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammed Demirci, Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Eğe ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Hassa ilçesinde de Mekke'nin Fethi, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

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