01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Barbaros'un torunları" yılbaşında da nöbette

31 Aralık 2016 Cumartesi, 22:40
"Barbaros'un torunları" yılbaşında da nöbette

KOCAELİ (AA) - Türk donanmasının kahraman mensupları, vatan savunmasındaki sorumluluklarını yılbaşında da "Preveze ruhu" içinde yerine getiriyor.

Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üssü'nde bulunan TCG Kemalreis Fırkateyni'nde görev yapan bahriyeliler, yeni yıla elleri tetikte giriyor.

"Mavi vatan" olarak adlandırılan Türk karasularının teminatı Türk "leventleri", şartlar ne olursa olsun, 24 saat boyunca "Preveze ruhu"yla sorumluluklarını yerine getiriyor.

Yeni yıla Türk donanmasının en önemli unsurları arasında yer alan TCG Kemalreis Fırkateyni'nde giren askerler, yılbaşı mesajı gönderdi.

Sözleşmeli torpido er Nevzat Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesini çok sevdiğini ve manevi olarak yanlarında olduğunu belirterek, 2017'nin Türk milletine birlik, beraberlik ve kardeşlik, Türk Silahlı Kuvvetlerine de başarılar getirmesini diledi.

- "Vatanımız ve milletimiz için bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz"

Sözleşmeli serdümen er Sinan Tırtar da geminin emniyeti ve acil durumlarda diğer birliklerle irtibatı sağlamak maksadıyla köprü üstünde nöbet tuttuğunu söyledi.

Tırtar, yeni yılın ülkeye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başarı ve mutluluk getirmesini temenni ederek, ailesi ve arkadaşlarına selamlarını iletti.

Sözleşmeli motorcu er Serdar Satılmış da "Bu görevi de birilerinin yapması gerekiyor. İster istemez ailemden uzak olmanın burukluğunu yaşıyorum ama vatanımız ve milletimiz için bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Ülkenin huzurlu bir yıl geçirmesini dileyen Satılmış, "Aileme buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli AFAD'dan acil durum raporu
YEREL

KOCAELİ AFAD'DAN ACİL DURUM RAPORU
KSO'dan Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi'ne yakın ilgi
YEREL

KSO'DAN BİLİM MERKEZİ VE KAĞIT MÜZESİ'NE YAKIN İLGİ
Büyükşehir'in çevre ve altyapı çalışmaları İstanbul'da anlatıldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN ÇEVRE VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI İSTANBUL'DA ANLATILDI
Kocaeli'deki elektrik kesintileri
YEREL

KOCAELİ'DEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kocaeli'de trafik kazası: 8 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 8 YARALI
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yeni yıl mesaisi
YEREL

İZMİT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNDEN YENİ YIL MESAİSİ
ocaeli'de doktorların yeni yıl mesaisi yoğun geçti
YEREL

OCAELİ'DE DOKTORLARIN YENİ YIL MESAİSİ YOĞUN GEÇTİ
Kocaeli'de 2017'ye ilk merhaba diyen Defne bebek oldu
YEREL

KOCAELİ'DE 2017'YE İLK MERHABA DİYEN DEFNE BEBEK OLDU
Vali Güzeloğlu, Şehit Binbaşı'nın ailesini ziyaret etti
YEREL

VALİ GÜZELOĞLU, ŞEHİT BİNBAŞI'NIN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Başkan Doğan, Kızıltepe Kaymakamı Odabaş'ı makamında ağırladı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, KIZILTEPE KAYMAKAMI ODABAŞ'I MAKAMINDA AĞIRLADI
Kartepe'de yılbaşı yoğunluğu
YEREL

KARTEPE'DE YILBAŞI YOĞUNLUĞU
İZAYDAŞ ailesi yılın son mesaisinde bir araya geldi
YEREL

İZAYDAŞ AİLESİ YILIN SON MESAİSİNDE BİR ARAYA GELDİ
İzmit Belediyesi, köylünün ayağına gidiyor
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ, KÖYLÜNÜN AYAĞINA GİDİYOR
İzmit kadınlarına iletişim semineri
YEREL

İZMİT KADINLARINA İLETİŞİM SEMİNERİ
2016'da Kocaeli Büyükşehir toplu taşımada yenilendi
YEREL

2016'DA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR TOPLU TAŞIMADA YENİLENDİ
Speaking kafede yabancı stajyerler
YEREL

SPEAKİNG KAFEDE YABANCI STAJYERLER
Sokak hayvanlarına Büyükşehir'den şefkat eli
YEREL

SOKAK HAYVANLARINA BÜYÜKŞEHİR'DEN ŞEFKAT ELİ
Başkan Doğan, mahallelerde incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, MAHALLELERDE İNCELEMELERDE BULUNDU