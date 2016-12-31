Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yıl dönümü

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Mekke'nin Fethi'nin bin 386. yıl dönümünü dolaysıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından program düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Oditoryum Salonu'ndaki programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan, düzenlenen organizasyonunun hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Programın bugün sadece Erzurum'da değil, Avusturya'nın 20 ve Türkiye'nin 81 ilinde 600'den fazla noktada gerçekleştirildiğini belirten Turhan, "7 milyar 400 milyonluk alem içerisinde insanların her 12 saniyede açlıktan ruhunu teslim etmesinin, yaşadığımız şu dünyanın içerisinde her gün 30 bin civarında insanın önlenebilir hastalıklardan dolayı ruhunu teslim etmesinin ne mana ifade ettiğinin muhasebesini yapmamız gerekir. Hepimizin çok rahat bir şekilde israf ettiği bu içme sularımız var ya 1,5 milyar civarında insanın sağlıklı içme suyundan mahrum bir şekilde hayatlarını idame ettiklerini düşünmemiz gerekir." diye konuştu.

- "30 yılda, 11 milyon Müslüman savaş nedeniyle öldü"

Turhan, dünyada 2 milyardan fazla insanın günlük 2 doların altında hayatlarını idame ettirdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"210 lira ile bir ay boyunca geçinmek zorunda olan 2 milyardan fazla insan var. Yaşadığımız şu dünyada ortalama her 4,5 saniyede bir insan mülteci durumuna düşüyor. Halep meselesi son dönemde hepimizin gündeminde ama sadece Halep değil ki Suriye, Irak, Arakan, Doğu Türkistan, Sudan, nereye bakarsanız bakın Müslümanlar bin bir türlü sıkıntının içinde. Her 4,5 saniyede bir insan, yılda 7,5 milyon insan evini, yurdunu terk eder durumda. Son 30 yıllık sürecin içinde 11 milyon Müslüman savaş nedeniyle ruhunu teslim etmiş. Tabii bu rakama üzülmekle birlikte yüzde 80'inden fazlası ne yazık ki birbirini öldürmüş, katletmiş. Şimdi bu muhasebelerle bir yıllık süreci değerlendirmemiz ve üzerimize düşen mesuliyetleri hatırlayıp ona göre Mekke'nin fethinin ne mana ifade ettiğini inşallah düzgün bir şekilde değerlendirmiş olalım."

Çok sayıda davetlinin katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler okunması ve sinevizyon gösterisi ile sona erdi.