01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yıl dönümü

31 Aralık 2016 Cumartesi, 22:44

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Mekke'nin Fethi'nin bin 386. yıl dönümünü dolaysıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından program düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Oditoryum Salonu'ndaki programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan, düzenlenen organizasyonunun hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Programın bugün sadece Erzurum'da değil, Avusturya'nın 20 ve Türkiye'nin 81 ilinde 600'den fazla noktada gerçekleştirildiğini belirten Turhan, "7 milyar 400 milyonluk alem içerisinde insanların her 12 saniyede açlıktan ruhunu teslim etmesinin, yaşadığımız şu dünyanın içerisinde her gün 30 bin civarında insanın önlenebilir hastalıklardan dolayı ruhunu teslim etmesinin ne mana ifade ettiğinin muhasebesini yapmamız gerekir. Hepimizin çok rahat bir şekilde israf ettiği bu içme sularımız var ya 1,5 milyar civarında insanın sağlıklı içme suyundan mahrum bir şekilde hayatlarını idame ettiklerini düşünmemiz gerekir." diye konuştu.

- "30 yılda, 11 milyon Müslüman savaş nedeniyle öldü"

Turhan, dünyada 2 milyardan fazla insanın günlük 2 doların altında hayatlarını idame ettirdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"210 lira ile bir ay boyunca geçinmek zorunda olan 2 milyardan fazla insan var. Yaşadığımız şu dünyada ortalama her 4,5 saniyede bir insan mülteci durumuna düşüyor. Halep meselesi son dönemde hepimizin gündeminde ama sadece Halep değil ki Suriye, Irak, Arakan, Doğu Türkistan, Sudan, nereye bakarsanız bakın Müslümanlar bin bir türlü sıkıntının içinde. Her 4,5 saniyede bir insan, yılda 7,5 milyon insan evini, yurdunu terk eder durumda. Son 30 yıllık sürecin içinde 11 milyon Müslüman savaş nedeniyle ruhunu teslim etmiş. Tabii bu rakama üzülmekle birlikte yüzde 80'inden fazlası ne yazık ki birbirini öldürmüş, katletmiş. Şimdi bu muhasebelerle bir yıllık süreci değerlendirmemiz ve üzerimize düşen mesuliyetleri hatırlayıp ona göre Mekke'nin fethinin ne mana ifade ettiğini inşallah düzgün bir şekilde değerlendirmiş olalım."

Çok sayıda davetlinin katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler okunması ve sinevizyon gösterisi ile sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

OSB'den Suriye'ye yardım eli
YEREL

OSB'DEN SURİYE'YE YARDIM ELİ
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Ali Korkut, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
YEREL

ALİ KORKUT, MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
İspir yeni yıla karla uyandı
YEREL

İSPİR YENİ YILA KARLA UYANDI
Başkan Sekmen terörü lanetledi
YEREL

BAŞKAN SEKMEN TERÖRÜ LANETLEDİ
B.B. Erzurumspor'dan terör saldırısına sert kınama
YEREL

B.B. ERZURUMSPOR'DAN TERÖR SALDIRISINA SERT KINAMA
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
Yeni yılın ilk dakikalarında böbrek nakli
YEREL

YENİ YILIN İLK DAKİKALARINDA BÖBREK NAKLİ
&quot;Dadaşlar&quot; yeni yıla ozanların türküleriyle girdi
YEREL

"DADAŞLAR" YENİ YILA OZANLARIN TÜRKÜLERİYLE GİRDİ

Palandöken'de yeni yıl coşkusu
YEREL

PALANDÖKEN'DE YENİ YIL COŞKUSU
Erzurum protokolü yılbaşını halk ozanlarının sazlı sözlü türküleriyle karşıladı
YEREL

ERZURUM PROTOKOLÜ YILBAŞINI HALK OZANLARININ SAZLI SÖZLÜ TÜRKÜLERİYLE KARŞILADI
Milletvekili Aydemir: &quot;Arvasi milli izan ve idrakin ifadesiydi&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR: "ARVASİ MİLLİ İZAN VE İDRAKİN İFADESİYDİ"
Milletvekili İbrahim Aydemir:
YEREL

MİLLETVEKİLİ İBRAHİM AYDEMİR:
Aşkale'den Halep'e yardım
YEREL

AŞKALE'DEN HALEP'E YARDIM
Başkan Yücelik'ten yeni yıl mesajı
YEREL

BAŞKAN YÜCELİK'TEN YENİ YIL MESAJI
Başkan Orhan'dan yeni yıl mesajı
YEREL

BAŞKAN ORHAN'DAN YENİ YIL MESAJI
Sekmen: &quot;Erzurum 2017'de de güçlü Türkiye'nin yükselen değeri olacak&quot;
YEREL

SEKMEN: "ERZURUM 2017'DE DE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN DEĞERİ OLACAK"
Doğu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU'DA SOĞUK HAVA
Başkan Bulutlar: &quot;İhanet dolu bir yılı daha geride bıraktık&quot;
YEREL

BAŞKAN BULUTLAR: "İHANET DOLU BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKTIK"
Genç çiftçilere ithal hayvan desteği
YEREL

GENÇ ÇİFTÇİLERE İTHAL HAYVAN DESTEĞİ
B.B. Erzurumspor'dan 3 transfer
YEREL

B.B. ERZURUMSPOR'DAN 3 TRANSFER
Erzurum'dan İstanbul'a saat 22.45 olan uçak seferleri 20.45 olarak değiştirildi
YEREL

ERZURUM'DAN İSTANBUL'A SAAT 22.45 OLAN UÇAK SEFERLERİ 20.45 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ
Proje Koordinasyon Merkezi Eğitim Semineri tamamlandı
YEREL

PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ EĞİTİM SEMİNERİ TAMAMLANDI
EBB Şehir Tiyatrosu 'Çehov Bahçesi' adlı oyunu sahneledi
YEREL

EBB ŞEHİR TİYATROSU 'ÇEHOV BAHÇESİ' ADLI OYUNU SAHNELEDİ