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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yıl dönümü

31 Aralık 2016 Cumartesi, 23:21

TRABZON (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Trabzon Şubesi tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

19 Mayıs Spor Salonu'ndaki program, mehter takımı gösterisi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve sinevizyon gösterisiyle sona erdi.

Törende konuşan AGD Trabzon Şube Başkanı Abdurrahman Şimşek, 81 ilde Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yıl dönümü dolayısıyla program düzenlediklerini söyledi.

Milli Görüş hareketinin kurucusu Necmettin Erbakan'ın 42 yıl önce gençlerin vatanlarına, dinlerine ve devletlerine bağlı yetişmeleri, Türkiye sevdalısı olmaları, güçlerini imanlarından, şanlı tarihlerinden, milli değerlerinden ve öz benliklerinden alan ahlak ve maneviyat neferleri olmaları için gençlik çalışmalarını başlattığını belirten Şimşek, AGD olarak gençlerin yetişmesine önem verdiklerini vurguladı.

Dünyada açlık, yoksulluk ve terörün kol gezdiğini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Nereye baksak Müslümanlar kan ağlamaktadır. Halep, Arakan, Doğu Türkistan ve Filistin olmak üzere dünyanın her bölgesinden arşı titreten mazlum feryatları yükseliyor. Dışarıda hal böyleyken ülkemizin içinde de hainler, gizli plan güdenler, dış mihrakların akıllarıyla hareket edenler yurdumuza, egemenliğimize kastetme girişiminde bulundu ve hala fırsat kollamaktadırlar ancak gerektiğinde vatanı için canını ortaya koyan necip milletimiz hem dünyanın dört bir tarafındaki acı ve ızdırap içerisinde olan Müslüman kardeşlerine sahip çıkmış hem de ihanet şebekelerine karşı durarak kendi vatanını kimseye yar etmemiştir."

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