Mekke'nin fethinin 1386'ıncı yıl dönümü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Samsun Şubesince Mekke'nin Fethi'nin 1386'ıncı yılı dolayısıyla Samsun'da program düzenlendi.

Hasan Doğan Spor Salonu'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Türkiye birincisi hafız İshak Danış'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Semazen gösterilerinin ardından Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Gecede söz alan AGD Genel Başkan Yardımcısı Metin Yüksel Dinçaslan, Samsun'dan 11 bin öğrencini katıldığı Siyer-i Nebi Yarışması'na ülke genelinde ise 400 bin gencin katıldığı ifade etti.

Dinçaslan, Türkiye'nin 81 ilinde 600 farklı noktada Anadolu Gençlik Derneğince Mekke'nin Fethi programlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Mekke'nin Fethi'nin fetihlerin en büyüğü olduğunu Kudüs'ün, Endülüs'ün, İstanbul'un Fethi'nin Mekke'nin Fethi sayesinde olduğunu vurgulayan Dinçaslan, "Biz inanıyoruz ki inşallah Mekke'nin Fethi'yle beraber yeni fetihlerde yapılacaktır. Fetih bir islah ve imar hareketidir. O yüzden fetih başkadır, işgal başkadır. Haberlerde izlediğimiz çatışmalar, savaşlar, kıyıya vurmuş küçücük bedenler, okyanusun derinliklerinde kaybolmuş hayatlar, yetim kalmış çocuklar ve göz yaşlı anneler bunların hepsi işgal zihniyetin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

- "İnancımıza ters, dokumuza uymayan şeylerin sıralamasında olmamalıyız"

Bu programların küresel kuşatmaya verilmiş en güzel cevap olduğunu dile getiren Dinçaslan şunları kaydetti:

"Haram olan piyango gibi oyunlarda ülkemiz Avrupa üçüncüsüymüş. İnancımıza ters, dokumuza uymayan bu gibi şeylerin sıralamasında olmamamız gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim 31 Aralık 2016 ile 1 Ocak 2017 arasında hiçbir fark yoktur. Zamanda mekanda Allah'ındır. Ancak bazı çevreler özellikle gençliğimizi yılbaşı adı altında günaha sürüklemektedir. Hedefimiz Mekke'yi, gönülleri fetheden nesiller yetiştirmektir. O kutlu komutanın kutlu Nebi'nin izinden yürüdüğümüzü herkese göstermektir."

AGD Samsun Şube Başkanı Şenol Altun ise terör saldırılarında şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.













