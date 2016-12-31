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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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Validen nöbet tutan güvenlik güçlerine ziyaret

31 Aralık 2016 Cumartesi, 23:33

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, yeni yıla nöbet tutarak giren asker ve polisleri ziyaret ederek, yeni yıllarını tebrik etti.

Tutulmaz, beraberinde İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay ile Cumhuriyet Karakolu ve kente hakim tepelerde nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Cumhuriyet Karakolunda polislerle sohbet eden Vali Tutulmaz, daha sonra kente hakim tepelerde terörle mücadele amacıyla kurulan polis ve jandarma özel hareket timlerin nöbet tutuğu noktalara geçti.

Mustafa Tutulmaz, teröristlerin kente gece saatlerinde sızma girişimlerini tespit etmek ve müdahale etmek amacıyla kurulan termal kameralarla kentin çevresini izledi.

Terörle mücadele etmek için görevi başında bulunan asker ve polislerin vatanı için yeni yıla nöbetle girdiklerini kaydeden Tutulmaz, kentte güvenlik güçlerin birlik ve beraberlik içerisinde başarılı bir şekilde terörle mücadeleyi yürüttüklerini söyledi.

Vali Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Yılbaşı dolayısıyla ilimizin güvenliğinden sorumlu güvenlik güçlerimizi ziyaret ediyoruz. Güvenlik güçlerimize yeni yılda sağlıklı bir ömür dilemek için buraya geldik. İnşallah kazasız, belasız herhangi bir noktaya olumsuzluk vermeden yeni bir yıl olur. Öncelikle ilimiz, ülkemiz ve tüm dünya için sağlıklı, huzurlu yeni bir yıl diliyoruz."

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