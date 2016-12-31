Bursa Valisi Küçük, çevik kuvvet ekiplerini ziyaret etti

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BURSA (AA) - Bursa Valisi İzzettin Küçük, 2017'nin ülke adına çok daha parlak geçeceğine inandığını belirterek, "Yılın son günlerinde Suriye'deki savaşın ateşkese varması, bu ateşkesin de bir süre sonra inşallah bir barışa evrilmesi durumunda Türkiye, çok önemli bir sorun prangasından kurtulmuş olacaktır." dedi.

Yıldırım ilçesindeki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Küçük, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ve her türlü olaya cansiperane müdahalede bulunan polislere teşekkürlerini ileterek yeni yıllarını kutladı.

Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016'nın can sıkıcı ve yakıcı hadiselerle geçtiğini söyledi.

Bir düşünürün "Bizi öldürmeyen şey daha güçlü kılar." sözünü anımsatan Küçük, "Bütün bu badirelerde, başta hain 15 Temmuz kalkışması olmak üzere Fırat Kalkanı Operasyonu ve canlı bomba saldırılarında şehit olan asker, polis ve vatandaşları minnet ve şükranla anıyorum. Bugünü idrak ediyorsak, huzur ve güven içinde yılbaşını kutluyorsak ve rahatça gezebiliyorsak bu durum onların canlarını vermeleriyle mümkün olmuştur." diye konuştu.

Küçük, milletin birliği ve beraberliğine hiçbir zarar veremediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"2017 yılının ülkemiz adına çok daha parlak geçeceğine inanıyorum. Yılın son günlerinde Suriye'deki savaşın ateşkese varması, bu ateşkesin de bir süre sonra inşallah bir barışa evrilmesi durumunda Türkiye, çok önemli bir sorun prangasından kurtulmuş olacaktır. Bütün menfi, olumsuz saldırılara rağmen 2017 yılından umutlu olmamız için pek çok neden var. En karanlığını gördük ve ışık da o en karanlığın olduğu noktadan itibaren kendini gösterecektir.

Bursa halkı ve ülkemizin yeni yılını tebrik ediyorum. Sağlık, barış ve huzur diliyorum."

Güvenlik ve asayiş olmak üzere her alanda yeni yılla ilgili bütün tedbirleri aldıklarına değinen Küçük, "Sağlık, elektrik, yol ve itfaiye gibi her alanda tedbirliyiz, hazırlıklıyız. Vatandaşlarımız yeni yıla huzur, gönül ferahlığı ve sevinç içinde girecekler. Hiçbir endişeleri olmasın. Güvenlik kuvvetlerimiz 24 saat hazır ve nazırdır. Hiçbir kaygı ve endişeye mahal yoktur." ifadelerini kullandı.

Vali Küçük'e, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile şube müdürleri eşlik etti.



