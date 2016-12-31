Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi

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ANKARA (AA) - Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiye, "2796288" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin 3'ü İstanbul'da, diğeri ise Antalya'da satıldı.

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0550921" numaralı bilete isabet etti.

Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye "9066659" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "8932892", 1 milyon liralık ikramiyenin "6835248" ve 500 bin liralık ikramiyenin şanslı numaraları ise "2566180" oldu.



Çekilişte amorti rakamları ise (0) ve (5) olarak belirlendi.