Karayollarında durum

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ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Teki̇r-Pozantı yolu 0-15. kilometreleri̇ arasında meydana gelen çığ, Kaynarca-Karasu, Sakarya-Karasu yolunun Li̇mandere mevki̇si̇ sel tahri̇batı, Bozkır-Hadi̇m, Akçay-Cumaçay-Ağrı ve Di̇vri̇ği̇-Arapgi̇r yolları kar ve ti̇pi̇ nedeni̇yle trafi̇ğe kapandı.

Konya-Seydi̇şehi̇r-Akseki̇-Manavgat yolunda ulaşım, Antalya i̇sti̇kameti̇nde normal güzergahtan Konya i̇sti̇kameti̇nde i̇se Akseki̇-Cevi̇zli̇-Beyşehi̇r-Konya güzergahından sağlanıyor.

Otoyol ve boğaz köprülerinde Serbest Geçiş Ücret Toplama Sistemleri yapım işi kapsamında Mahmutbey gişelerinde gişe adaları ve kanopileri kaldırma çalışmaları nedeniyle 2-15 Ocak'ta sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.