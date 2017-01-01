01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siirt'te yılın son bebeklerine çeyrek altın

01 Ocak 2017 Pazar, 00:30
Siirt'te yılın son bebeklerine çeyrek altın

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ve İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, yılın son bebeklerine çeyrek altın hediye etti.

Tutulmaz ve Taşkın, kentte her yıl geleneksel olarak yapılan yeni yılın ilk doğan bebeğine çeyrek altın takılması için Siirt Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesini ziyaret etti.

Hastaneye yeni doğum için başvuran kimse olmadığı için Vali Tutulmaz ve Belediye Başkan Vekili Taşkın, 2016 yılında doğan son bebeği 3 kilo 450 gram Umutcan ve 3 kilo 330 gram dünyaya gelen Elvin'e çeyrek altın taktı.

Mustafa Tutulmaz, bebeklerin ailelerini tebrik etti.

Ceyhun Dilşad Taşkın da belediye olarak yılın son bebekleri ve yeni yılda doğacak ilk bebeklerin ailelerine yardım yapılacağını söyledi.

Elvin bebeğin annesi Merve Arslantaş, vali ve belediye başkan vekilinin kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bebeği 5 Ocak'ta beklediklerini ancak sürpriz şekilde bugün doğduğunu anlatan Arslantaş, "Şaşırdık ve mutlu da olduk. Yeni yıla çocukla girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Doktor hanım bizimle çok ilgilendi, onun da kızı olsa ismini Elvin olarak düşünüyordu, biz de bu yüzden kızımızın ismini Elvin koyduk." dedi.

Daha sonra Tutulmaz, Taşkın, Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Hastane Başhekimi Muzaffer Aslan ve Belediye Başkan yardımcıları diğer hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ayrıca Türk Kızılayı ekipleri de yılın son bebeklerin annelerine anne seti hediye etti. Türk Kızılayı Siirt Şube Başkanı Yener Tanık, bugün yeni doğacak tüm bebeklere yardımların dağıtılacağını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Mekke'nin fethinin 1386. yıl dönümü
YEREL

MEKKE'NİN FETHİNİN 1386. YIL DÖNÜMÜ
Validen nöbet tutan güvenlik güçlerine ziyaret
YEREL

VALİDEN NÖBET TUTAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE ZİYARET
Siirt merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİİRT MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı
YEREL

MEKKE'NİN FETHİ'NİN 1386. YILI
KHK kapsamında belediyelere yapılan görevlendirme
YEREL

KHK KAPSAMINDA BELEDİYELERE YAPILAN GÖREVLENDİRME

AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylaması
YEREL

AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASI
2016 yılında halk otobüslerinde 1 milyon 807 bin yolcu taşındı
YEREL

2016 YILINDA HALK OTOBÜSLERİNDE 1 MİLYON 807 BİN YOLCU TAŞINDI