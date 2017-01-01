Ankara'dan Hakkari'ye "Kardeşlik Köprüsü"

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HAKKARİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, "Terör örgütleri gençleri dağa çağırıyor, onları ölüm, kan ve gözyaşına mahkum ediyor. Ancak devletimiz gençlerimize aydınlık yarınlar, güzel bir gelecek vadediyor." dedi.

Şahin, AK Parti Ankara milletvekilleri Aydın Ünal, Jülide Sarıeroğlu, Murat Alparslan, Ahmet Gündoğdu, Kocaeli milletvekilleri Zeki Aygün, Cemil Yaman, eski milletvekilleri Abdurrahman Kurt ve Muhsin Kızılkaya, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, AK Partili yöneticiler, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve iş adamlarıyla Hakkari'ye geldi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş'ı ziyaret eden heyet, daha sonra kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Şahin, Hakkari'nin geçmişte ihmal edilerek geride bırakıldığını belirterek, bunu telafi etmek için 15 yıldan bu yana kente önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

"Saldırılara rağmen hizmetleri açıyoruz"

Hakkariye yaptıkları yatırımları halkın da yakından takip ettiğini vurgulayan Şahin, "Terör örgütü PKK'nın bütün sabotajlarına, saldırılarına, şantajlarına rağmen geçtiğimiz yıl Yüksekova Havaalanı'nı hizmetinize açtık. Yaptığımız sağlık tesislerini, hastaneleri, bölünmüş yolları, okulları, sosyal donatıları hepiniz bizlerden çok daha iyi biliyorsunuz. Devletimiz bütün bakanlıkları, bütün kurumları ile bütün ülkemizin olduğu gibi Hakkarimizin de emrine amade. Yakılanları, yıkılanları yeniden inşa etmek, imar etmek için bir bakanımız geliyor, bir diğer bakanımız gidiyor." diye konuştu.

Gönüller arasındaki bağları güçlendirmek, kurşun sıkılan gönüllere merhem olmak amacıyla ramazan ayından bu yana bölgeye dair çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini anımsatan Şahin, "Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Hakkari'yi Ankara, Van'ı Konya, Diyarbakır'ı İstanbul, Şırnak'ı Kayseri, Tunceli'yi Samsun ile kardeş yaptıklarını anımsattı.

- "Aramızdaki mesafeleri açmaya çalışıyorlar"

Şahin, gönüller arasındaki köprüleri daha da güçlendirmek için bölgeye daha sık geleceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bizi ne kadar birbirimize düşürmeye, kavgaya tutuşturmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bizler bin yıldır bu toprakları kendisine vatan bilmiş aynı kaderi yaşayan, acısı, hüznü, mutluluğu, sevinci bir bu toprakların evlatları olarak ilelebet bu topraklarda birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Bugün buraya sizlerle kucaklaşmaya, sohbet etmeye, muhabbet etmeye geldik. Terör örgütünün bizim bölgeye gelmemize, devletimizin bölgede güçlü olmasına, hizmetlerde bulunmasına gönlü razı gelmiyor. Şiddetle, kanla, göz yaşı ile aramızdaki mesafeleri dahada açmaya çalışıyor. Şantajlarla, saldırılarla, sabotajlarla bu bölgenin farklı bir gündemle anılmasını istiyor. Biz hiçbir ilimizin, bölgemizin terörle, olumsuz gündemlerle anılmasını istemiyoruz."

"Biz Hakkari'nin derdinin terör değil üretim, yatırım, istihdam, ihracat olmasını istiyoruz." diyen Şahin, Hakkari'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine odaklanmasını arzu ettiklerini aktardı.

- "Terör örgütü gençlerimizi kan ve gözyaşına mahkum ediyor"

Bütün terör örgütlerine ve terörün her türlüsüne karşı kararlı ve dik bir duruş sergilediklerini kaydeden Şahin, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz terörle mücadele konusunda çok önemli mesafeler katetti. Sizler eğer teröre karşı onurlu bir tavır geliştirmemiş olsaydınız güvenlik güçlerimizin çabası, emeği, alın teri, döktükleri kan belkide bu bela bu topraklarda söküp atılması konusunda yeterince bir mesafe kat etmemizi sağlamayacaktı. Polisimizin gayreti, askerimizin cesareti, korucularımızın fedakarlığı ve sizlerin devletimizin yanında takılmış olduğu tavır bu terör belasını bu topraklarda söküp atma konusunda bizim en büyük dayanağımızdır. Terör belasını bu topraklarda söküp atmak vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimize en büyük borcumuzdur. Biz Hakkarili genç kardeşlerimizin enerjisine, dinamizmine, birikimine, gözlerindeki ışıltıya, yüreklerindeki vatan sevgisine ihtiyacımız var. Terör örgütleri gençleri dağa çağırıyor, onları ölüm, kan ve gözyaşına mahkum ediyor. Ancak devletimiz gençlerimize aydınlık yarınlar, güzel bir gelecek vadediyor. Gençlerimizin öğretmen, mühendis, ticaret erbabı, bürokrat, sanatçı, akademisyen olması sureti ile bu ülkeye hizmet etmelerini arzu ediyoruz."

AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ise genel merkezlerinde hazırlanan program kapsamında Hakkari'ye geldiklerini anımsatarak, ziyaretin hayırlı işlere vesile olmasını diledi.

Gönül köprülerinin aynı zamanda sosyal ve ekonomik köprülere dönüşmesi gerektiğini bildiren Yamalı, davetlerini kırmayarak Ankara'dan gelen heyet üyelerine teşekkür etti.

- "Türkiye terör belasından kurtulacaktır"

ATO Başkanı Gürsel Baran da kentteki esnaf, tüccar, sanayiciler için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını belirterek, "Bundan sonra beraber davranmaya, iş birliği yapmaya, beraber toplanmaya, fikir alışverişinde bulunmaya hazırız. Bu vatan toprakları çok kısa süre içinde tahmin ediyorum ki bu terör belasından kurtulacaktır. Ticaret canlanacaktır. Hak ettiği yere ulaşacaktır. Bu vatanı bölmek isteyen hiç kimse bugüne kadar emeline ulaşamadı bundan sonrada ulaşamayacaktır.'' şeklinde konuştu.

- "Hakkari, yurdun cennet köşelerinden biri"

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, kardeşlik hukukunun paylaşmayı gerektirdiğini belirterek, şöyle dedi:

"Elimizden geldiği kadar Hakkarili kardeşlerimize destek olmaya, Ankara'daki, ilimizdeki, civarımızdaki tanıdığımız, bildiğimiz insanları buraya yönlendirmeye çalışacağız, gayret edeceğiz. İnşallah daha da sık gelmeye çalışacağız. Hakkari hakikaten yurdumuzun cennet köşelerinden biri . Artık bundan sonra geleceğiz. Yol açıldı bir kere. Hakkari bizim de Hakkarimiz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, ''Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk defa Türkiyemizin siyaset ve iş dünyası böyle güzel ve muhteşem bir heyetle bizleri onurlandırmıştır. Bugün gerçekten gururlu ve mutluyuz. Sizleri ağırlamak ve görmek bizlere heyecan ve güç verdi." dedi.



Heyet üyeleri, toplantının ardından esnafları, kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti, yeni yıllarını kutladı.