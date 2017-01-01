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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Kartalkaya'da yeni yıl coşkusu

01 Ocak 2017 Pazar, 00:41

BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da tatilciler, 2017 yılına sıfırın altında 10 derecede havai fişekler eşliğinde "merhaba" dedi.

Kar yağışının bir haftadır aralıklarla devam ettiği Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti.

Yeni yıla kayak merkezinde girmek isteyen tatilciler, konakladıkları otellerin düzenlediği canlı müzik eşliğinde 2017 yılına eğlenerek girdi.

Araç park alanında kurulan sahnenin önünde toplanan tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olması nedeniyle yakılan ateşle ve müzik eşliğinde dans etti.

2017 yılı için yapılan geri sayımın ardından, kayak merkezindeki misafirler, yeni yıla havai fişekler eşliğinde girdi.


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