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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Yeni yıla acil çağrıları dinleyerek girdiler

01 Ocak 2017 Pazar, 00:43
Yeni yıla acil çağrıları dinleyerek girdiler

MUĞLA (AA) - 112 Acil Komuta Merkezindeki görevliler yeni yılı merkeze ulaşan anlık çağrılara cevap vererek karşıladı.

112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Orman Bölge Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yer aldığı merkez, çağrı alanlarına göre ekipleri sevk ederek vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Muğla Valisi Amir Çiçek, çalışanların yeni yılını kutlayarak, Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karakaya, çağrı merkezinde vatandaşların sağlık, yangın, kurtarma, emniyet gibi her türlü acil müdahale gerektiren durumu yetkililere tek numaradan iletebildiklerini söyledi.

Acil Çağrı Merkezinin kurumların birlikte, hızlı hareket etmesinde ve organize olmasında önemli bir konumda olduğunu belirten Karakaya, birimlerin de merkezde uyum içinde çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Vali Çiçek de yılbaşının insanların sevdikleriyle, aileleriyle birlikte vakit geçirmesi gereken günler olduğunu, ancak çalışma zorunluluğu olduğu için acil çağrı merkezi çalışanlarının görevde olduklarını belirtti.

Çalışanların yeni yılını kutlayan Çiçek, vatandaşlardan gereksiz çağrılarla merkezi meşgul etmemesini isteyerek, merkezin önemli bir görevi yerine getirmek için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Gün içerisinde merkeze bin 110 çağrıya cevap verildiğini belirten Çiçek, "Bu çağrılardan 721'i gerekli birimlere ulaştırıldı. Toplam 254 vakaya müdahale edildi. Ekipler yine gün boyu canla başla çalıştı. Merkeze gelen çağrıların yaklaşık yüzde 40'ı da gereksiz çağrılardan oluşuyor. Vatandaşlarımızdan ricam acil çağrı merkezini gereksiz yere meşgul etmesinler." diye konuştu.

Öte yandan, Vali Amir Çiçek, yeni yılın ilk dakikasında merkeze gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Fethiye ilçesinden gelen bir ihbara cevap verdi. Orman kesim alanına bir aracın izinsiz girdiği ihbarı üzerine Çiçek, olay yerine orman ve jandarma ekiplerini sevk etti.

Ekiplerin birbirleriyle koordinasyonunu takip eden Çiçek, merkezdeki ekiplerin olay yerine kısa sürede yönlendirilmesini de izledi.

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